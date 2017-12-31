自來水加氟 衛福部喊卡

2017年12月31日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

國內兒童齲齒（蛀牙）狀況嚴重，平均齲齒是鄰近國家2倍以上。為改善國人口腔健康，行政院今年2月指示衛福部研擬在自來水中加氟，經10個多月的討論，部分專家認為自來水加氟後，民眾沒有選擇性，加上台灣四面環海，有些海產本身就含氟，再喝含氟水，擔心攝取過多的氟，因而喊卡、不推了！

衛福部心口司長諶立中說，包括香港、新加坡、美國、英國等全球30幾個國家，都在自來水中加氟來抗齲齒，以美國為例，他們孩童愛吃甜食，也未用政策來強制保護牙齒，但透過自來水加氟，加上從小養成的刷牙習慣，讓他們齲齒率相當低。

加氟的自來水經煮沸後，並不影響氟的成分，喝下後會強化牙齒防蛀效果；牙醫師公會全聯會監事會召集人、雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，實證顯示，自來水加氟，齲齒預防率可達5～6成。

為強化國人口腔健康，行政院今年2月指示衛福部，研擬自來水中加氟的政策，但經10個多月討論，政策正式喊卡。諶立中說，經討論後認為阻力太大，決將重心全力改放在推廣飲食加氟鹽。

諶立中說，部分專家反對的理由，主要是認為自來水加氟後，民眾沒有選擇性，加上台灣四面環海，有些海產本身就含氟，若有人「三餐都吃海產」、再喝含氟水，擔心攝取過多的氟，因而以「應尊重每個人對健康照顧的選擇權利」為由反對。

40幾年前，我國曾在南投中興新村試辦自來水加氟，但在當時就遇到極大阻力，因該區不屬於封閉性社區，居民常往返其他縣市，加上一些加氟不利健康的謠言流傳，導致效果不如預期；但即便如此，諶立中指出，數年下來，該區居民齲齒率依舊低於南投其他地區。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，自來水加氟是個一刀兩面的事情，也引發了各國的討論，好處是可以降低齲齒發生，但若大量吸收氟化鈉，可能會引發急性中毒，包括心律不整、低血壓等，長期且超量接觸，也可能讓3歲以前的孩童得到氟斑牙，牙齒表面反而出現咖啡色斑塊。

(中國時報)