加氟鹽護牙 擬明年進校園

2017年12月31日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

自來水加氟、食鹽加氟國家

為降低國人的齲齒率，衛福部去年推動食鹽加氟政策，估計預防率可達5～7成。由於孩童在家吃飯頻率愈來愈低，又是最需要氟的族群，預計明年下半年，擬讓加氟鹽能進入校園營養午餐。 根據統計，我國12歲以下恆齒齲齒指數為2.5顆，高於香港、新加坡的不到1顆，甚至高於國際平均的1.67顆；此外，根據世界衛生組織WHO建議，5歲兒童的齲齒率應降至50％，但我國則逼近8成，12歲的兒童也有7成，嚴重齲齒問題幾乎成幼童國病。

國內孩童齲齒問題嚴重，許多國家分別在自來水中或食鹽中加氟來防齲齒；我國自3年多前展開加氟鹽的規劃，並於去年10月21日上路，成為亞洲第一個實施國家，由於自來水中加氟政策受阻，衛福部決推廣飲食加氟鹽。

衛福部心口司長諶立中昨表示，歐洲國家民眾在家用餐頻率高，所以家用的加氟鹽就足以讓他們小孩預防齲齒，反觀我國孩童外食比例愈來愈高、甜食又取得相當容易，「是最需要氟的主要族群」，如果能透過校園午餐來提供，便能達到一定的涵蓋量。

和多數推行加氟鹽的歐陸國家一樣，我國加氟鹽現行只准用於家庭用小包裝，校園團膳業者無法使用到加氟鹽。諶立中說，預計明年下半年會在衛福部食藥署的專家會議討論，加氟鹽要有大包裝，以便校園團膳業者使用。

諶立中坦言，仍有營養專家、家長團體反對校園營養午餐加氟鹽，認為將讓小朋友「沒有選擇性」，尤其本身有吃氟錠者，可能因此攝取過量。

牙醫師公會全聯會監事會召集人、雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，國際研究顯示，加氟鹽有4～6成的齲齒預防率，而我國加氟鹽濃度是200ppm，比國際平均250ppm還低，為的就是避免攝取過量，此外，原先有吃氟錠的人，當有吃加氟鹽料理後，就不用再吃氟錠了。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指，政府若欲將加氟鹽推入校園，應就小朋友一天吃多少食物、食物中含了多少鹽、及若從無氟鹽改成含氟鹽、一天中會攝取到多少的氟等進行風險評估，待有結果後再召開專家會議，讓國人更安心。

(中國時報)