法國布莉姬 大他2輪又怎樣

2017年12月31日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

布莉姬穿出獨特的優雅與自信，成了法國時尚與精品的最佳代言人。（美聯社資料照片）

法國64歲第一夫人布莉姬．馬克洪（Brigitte Macron）因為「驚世駭俗」的忘年戀，成了新聞焦點。但聰明的她，以幽默化解外界的酸言酸語，讓外界逐漸習慣妻子大丈夫24歲又怎樣。

布莉姬以出眾的時尚品味穿出獨特的優雅與自信，成了法國時尚與精品的最佳代言人，成功得到許多女性的稱讚和肯定。聰慧的她認為，妻子的位置是在丈夫身旁，而不是背後，也讓她成了新女性的表率。

我有皺紋 他很年輕

馬克洪現年40歲，是法國第五共和最年輕的國家元首，也是民眾公認最帥的總統，布莉姬則已64歲，這樣的組合跌破大家眼鏡，但布莉姬就是有辦法扭轉外界對郎才女貌的期待。

布莉姬首次以第一夫人身分接受時尚雜誌《Elle》專訪時，談到了備受關注與爭議的忘年戀。她幽默地說：「當然，早上起來吃早餐，我帶著我的皺紋，他帶著他年輕的臉龐，實情就是這樣。」「我們夫妻倆常開的玩笑就是，他什麼都好，唯一的缺點就是比我年輕。」

10年重逢 娶嬤為妻

布莉姬與馬克洪相識時，他還只是十多歲的高中生，這段24歲之差的師生戀備受外界關注，也是媒體津津樂道的八卦話題。

學生崇拜老師，老師欣賞學生，而這種崇拜和欣賞，很快就發展成了熱戀。布莉姬說，每周五晚上一起寫劇本後，隔天她就會迫不及待期待下周五快點來，她坦言這種感覺很不正常，也曾抗拒過。

布莉姬主動勸馬克洪聽父母的話，轉往巴黎讀高三。當時馬克洪承諾一定會回來娶她，而布莉姬之後也跟丈夫離了婚。兩人重逢後，為了捍衛失而復得的戀情，各自用時間慢慢爭取家人的認同，直到10年後2007年，30歲的馬克洪兌現「非卿不娶」的承諾，娶了54歲布莉姬為妻，當時布莉姬膝下有3個孩子、7個外孫。

2017年競選期間，一些法國政治漫畫家把馬克洪描繪成對老師言聽計從的學生。布莉姬展現大氣，還以幽默化解外界嘲諷，表示：「他必須在2017年投入選戰，否則等到2022年，我的臉長啥樣就會成為他的問題。」

布莉姬對愛情的詮釋可從她最愛的作家福婁拜的名作《包法利夫人》中看出端倪，這本小說有愛情，有偷情，在當時還一度被列為禁書。女主角愛瑪把愛情想得過於美好，禁不起誘惑掉入婚外情陷阱，為愛不顧一切，弄得負債累累、身敗名裂，最後服毒自殺。所幸布莉姬並未走上這樣的悲劇。

並肩戰鬥 理所當然

開始與馬克洪相戀時，布莉姬覺得自己瘋了（insane），但她絲毫不後悔，堅信愛情看重的是心靈是否契合，關係是否平等、能力是否勢均力敵，無關乎年齡、金錢、家世等世俗標準。

布莉姬說，「若我要圓滿幸福，必須勇敢活出詩人賈克．普維（Jacques Prevert）所說的『這種愛』（詩文：這種愛如此猛烈、如此脆弱、如此柔情、如此無望）。」她也熱中參與丈夫的政治事業。她說：「大家看到妻子與丈夫並肩戰鬥時總覺得奇怪，或是投以異樣的眼光，是該改變的時候了，那本來就是屬於我們妻子應該站的位子。」

布莉姬名副其實是馬克洪的另一半，青少年時期是他戲劇的同好，競選期間是他的非正式顧問，生活上是他的紅顏知己與精神伴侶。她的魅力從不來受年紀影響，反而因個人的自信與修養成功擺脫年齡枷鎖與世俗異樣眼光。

(中國時報)