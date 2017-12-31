亞塞拜然梅赫莉班 正副總統睡同一張床

亞塞拜然總統伊爾汗‧阿利耶夫任命第一夫人梅赫莉班為第一副總統，其知名度和人氣水漲船高。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

中亞的亞塞拜然共和國總統伊爾汗．阿利耶夫（Ilham Aliyev），2017年2月任命第一夫人梅赫莉班．阿利耶娃（Mehriban Aliyeva）為第一副總統，打破前蘇聯國家領袖枕邊人絕少沾染政治的傳統。

梅赫莉班妻以夫貴，也被貼上政權私相授受的負面標籤，但這位53歲、身材纖細且曬出一身古銅色肌膚的美魔女，可不是花瓶。

梅赫莉班生於巴庫的書香門第家庭，娘家帕沙耶夫（Pashayev）家世顯赫，祖父為生於伊朗的亞塞拜然裔知名作家，父親是物理學家兼國家航空學院院長，母親為語言學博士暨頂尖的阿拉伯語言學者，叔叔則是亞塞拜然獨立建國後首任駐美大使。2010年遭維基解密披露的美國外館電文形容，帕沙耶夫堪稱「亞塞拜然最具權勢的家族」。

這個帕沙耶夫家族的掌上明珠，在19歲大一那年嫁入政治豪門─獨裁者阿利耶夫家族。兩大超級世家聯姻後，在阿國獨霸政壇和商界，所向無敵。1991年蘇聯解體後亞塞拜然獨立，阿利耶夫家族自此掌控該國政權。蘇聯時代擔任亞塞拜然共黨第一書記的老阿利耶夫（Heydar Aliyev），獨立後成為首任總統，直到2003年過世前2個月才退位，讓兒子伊爾汗無縫接班，現年55歲的伊爾汗和父親一樣連選連任當總統至今。

梅赫莉班為伊爾汗生了2女1子，但這位才女不甘於只當主婦和家族的漂亮擺飾品，一心成為跨足多領域的女強人。她1988年畢業於俄羅斯的謝切諾夫莫斯科國立醫科大學，當上莫斯科眼科疾病研究院醫師。2003年接婆婆的班，成為第一夫人。

2005年，這位第一夫人進軍政壇，初試啼聲一舉當選，在這個保守的穆斯林國家帶起女子參政風氣。國會議員身分令梅赫莉班知名度和人氣水漲船高，憑藉高顏值、現代感與對時尚的敏銳度，她甚至比另一半更受歡迎。

梅赫莉班能說一口流利的俄語、英文、土耳其語和阿拉伯文。不過，光鮮亮麗的表象背後，負面爭議如影隨形。亞塞拜然2016年9月通過修憲全民公投，總統任期延長至7年，並設2名副總統，其中第一副總統為國家第2把交椅。公投過關為阿利耶夫提名自己老婆當第一副手提供法源依據，但在野黨痛批他反民主、濫權，跨出建立絕對君主制「阿利耶夫王朝」的第一步，讓亞塞拜然「宛如回到中古世紀封建時代」，更遑論梅赫莉班對政治事務幾乎一無所悉。

去年曝光的「巴拿馬文件」中，梅赫莉班赫然榜上有名。文件稱她在巴國擁有一個基金會，並藉此掌控亞國大型企業Ata控股集團，兩位千金名下也有3間英屬維京群島及巴拿馬公司，掌握亞國金礦開採集團的重要股權。以她娘家帕沙耶夫和夫家結合，所掌控的政、商、權勢，尤其房地產和電信產業的壟斷地位，並不令人意外。

2010年維基解密曝光的外交密電，梅赫莉班的華服和精緻行頭遭批不知民間疾苦，揮霍成性，甚至爆料她「進行大規模整容手術，很可能是在國外完成」，「無論是電視上、照片中或見到本人，她顯然因整容無法做足面部表情，皮笑肉不笑。」

(中國時報)

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