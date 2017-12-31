第一夫人魅力－約旦拉妮雅 花錢不手軟

2017年12月31日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

約旦王后拉妮雅（Rania Al-Abdullah）打扮入時、風姿綽約，集美貌、智慧和愛心於一身，被譽為「世界上最美麗的王后」、「中東的黛安娜王妃」。可是她在國內毀譽參半，有些約旦人認為一身名牌的她，足以媲美揮霍無度的「法國瑪麗皇后」（路易十六之妻，於法國大革命期間死於斷頭台上）。

拉妮雅生於科威特，父母是巴勒斯坦人，1990年波斯灣戰爭爆發，拉妮雅全家為了躲避戰火離開科威特，舉家遷往約旦。拉妮雅從小接受西方教育，在埃及開羅的美利堅大學獲得企業管理學位。

1993年1月拉妮雅獲同事邀請參加一場晚宴，邂逅大她8歲的未來夫婿、約旦王子阿布杜拉，兩人一見鍾情，認識5個月就在同年6月完婚。

1999年胡笙國王逝世後，阿布杜拉二世繼位，拉妮雅28歲加冕封后，成為世界上最年輕的皇后。現在的她已是4個孩子的媽，魅力依舊不減。

嫁入王室後，拉妮雅熱心公益，鼓吹女權，關心教育和兒童問題，呼籲世人給予敘利亞等中東國家難民更多的援助。她寫過4本童書，最近的一本《交換三明治》（The Sandwich Swap）在2010年4月出版，次月就登上《紐約時報》兒童類暢銷書排行榜。

47歲的拉妮雅在國外形象優雅時尚，國內對她的評價呈現兩極。保守派批評她只會搞公關。

中東「阿拉伯之春」民主革命浪潮風起雲湧之際，約旦36位部落領袖罕見地發表聯合聲明，公開炮轟拉妮雅生活奢侈又干預政治，並把她與突尼西亞和埃及的第一夫人相提並論，要求阿布杜拉國王阻止妻子濫權和浪費公帑，停止為了提升她的個人形象而犧牲國家利益。

約旦不產石油，全國缺水、天然資源匱乏，失業率高。儘管如此，2011年8月拉妮雅在西南部沙漠綠洲「月亮谷」大開生日趴，慶祝40歲生日，受邀的600名賓客不少遠從國外而來，在帳篷內大啖新鮮龍蝦，粉紅色花崗岩牆上用燈光打上大大的數字「40」。諷刺的是，附近的村民甚至無電可用。

拉妮雅的支持者，尤其國內的自由派，則為她喊冤，認為她是勇於發聲且有影響力的女性，因此不見容於約旦民風保守的社會。還有人認為她代夫受過，因為約旦法律明令禁止公開批評國王，觸法可能坐牢，但王后沒有類似法律明文保障，所以當人民不滿阿布杜拉施政時，她很容易淪為箭靶。

此外，拉妮雅的巴勒斯坦裔身分一直是敏感的議題，東岸極端民族主義分子擔心流著巴勒斯坦人血液的王儲若登基，約旦將成為巴勒斯坦人「另類祖國」。

(中國時報)