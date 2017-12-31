私運石油給北韓 俄也被抓包

疑似私運石油給北韓船隻的俄羅斯勇士號（Vityaz）油輪，隸屬於海參崴的Alisa海運公司。該公司否認他們與北韓有聯繫。（摘自scmp網站）

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中國時報
／綜合報導

繼南韓29日宣布扣押一艘非法向北韓船隻供應600噸精煉石油的香港油輪後，歐洲安全部門消息人士透露，俄羅斯油輪近幾個月曾在公海上以船對船轉移貨物的方式，向北韓提供燃油和石化產品，明顯違反聯合國制裁決議。

謊稱補給日捕漁船隊

路透30日引述消息來源報導，俄羅斯船隻今年10、11月數次在海上移交燃油和石化產品給北韓船隻，讓受到國際制裁的北韓得以在經濟上維持下去。

報導稱，海軍情報和衛星照片發現，從俄羅斯遠東地區港口出發的船隻，向北韓走私來自俄國的燃油。衛星照片顯示，一艘參與走私的俄羅斯油輪「勇士號」（Vityaz），10月15日裝載1600噸石油，離開海參崴附近的斯拉維亞卡港（Slavyanka），而後在公海上與懸掛北韓國旗的「Sam Ma 2」油輪會合。

據俄羅斯港務管制文件，「勇士號」上裝運1600噸油品，出航目的據稱是為了替日本海上的捕漁船隊補充燃油，但這艘船駛入公海後，就關閉了可提供船隻確切位置的雷達發射器達數天時間，懸掛北韓國旗的「Sam Ma 2」油輪更是自8月就已關閉發射器。

俄海關部門拒絕評論

消息人士稱，尚無證據顯示俄國政府在背後支持。由於聯合國制裁日益嚴厲，北韓不斷嘗試新的走私方式。自俄羅斯走私到北韓的石油原本是由北韓貨輪改變既定航線、行駛至俄國港口載貨後運回北韓，但今年9月上述交易方式被揭發後，10月和11月雙方就改在公海上以「船對船交貨」（ship to ship）方式接頭。北韓究竟以這種方式祕密交易了多少燃油，仍不得而知。

俄羅斯外交部堅稱俄方一直遵從制裁決議，俄海關部門則拒絕針對此事發表評論，疑似私運燃料的勇士號船東、總部設在海參崴的Alisa海運公司則否認私運燃料給北韓。

美呼籲嚴格落實制裁

得知聯合國制裁再度破功後，美國國務院發布聲明，呼籲身為安理會常任理事國的俄羅斯與其他聯國成員「嚴格落實」制裁北韓，並「更加緊密合作以終止聯合國禁止的活動，包括船對船的輸送精煉石油，或從北韓運出煤炭」。

根據今年9月通過的聯合國安理會第2375號決議案，所有聯合國成員國皆不得以「船對船交貨」方式，向北韓供應任何貨品。

(中國時報)

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