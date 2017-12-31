經濟慘綠 伊朗多地爆發示威

伊朗爆發8年來最大規模的全國性反政府示威。群眾28日起在德黑蘭等多個大城市遊行，抗議物價、失業率高漲，政府貪汙嚴重。圖為伊朗第三大城市伊斯法罕，群眾聚集街頭，與鎮暴警察對峙。（伊朗反抗力量全國議會，NCRI，網站照片）

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中國時報
／綜合報導

伊朗爆發8年來最大規模的反政府示威。群眾28日起在德黑蘭等多個大城市遊行抗議，怒指物價和失業率高漲，政府貪汙嚴重。示威持續至29日，警方採取行動，以催淚氣體及水炮驅散示威者。警民爆發衝突，全國52人被逮捕。政府支持者逾4000人30日上街「反擊」，斥責經濟問題全因美國而起。

伊朗向來嚴格控制言論，並且禁止非法集會。但發起人透過社群網站，號召各地民眾以遊行示威傳達怨氣。28日起，在首都德黑蘭、第二大城馬什哈德及庫姆等地，人們走上街頭，抗議總統魯哈尼領導的政府無法控制物價。以雞蛋價格為例，由於當局為遏阻禽流感撲殺雞隻，雞蛋價格在過去一星期大漲40％。此外，群眾也不滿政府只顧插手地區局勢，忽略民生。

示威規模隨後擴大，在上月地震死傷慘重的西部克爾曼沙赫市，有300多人上街，呼籲釋放政治犯、警察停止打人，及高呼「獨裁者去死」，矛頭指向總統魯哈尼，期間破壞公共設施，朝警方丟石頭，遭強制驅散。馬什哈德有人高呼「不在迦薩，不在黎巴嫩，我的生命在伊朗」、「處死魯哈尼」、「離開敘利亞，想想我們」等口號。在聖地庫姆，甚至有人將矛頭指向最高精神領袖哈米尼及眾伊斯蘭教教士。

網路上有影片顯示，防暴警察使用水炮和催淚彈驅散示威者；另有警員用警棍追打示威者，並拘捕多人。這是伊朗自2009年以來最大規模示威，魯哈尼政府面臨極大壓力。魯哈尼的戰友、副總統賈漢吉里認為，有人以經濟問題作藉口，攻擊政府，又稱示威背後涉及國外勢力，還有強硬派煽風點火。首都德黑蘭有大約50人在廣場示威，當局表示數人因拒絕離開而被捕，聲稱他們受海外宣傳洗腦。

美國白宮29日發表聲明，指伊朗民眾發起和平示威，不滿伊朗政府貪汙，濫用國家財產資助海外恐怖主義活動。川普總統則推文譴責伊朗當局逮捕和平示威者，指全球正在注視伊朗的情況。國務院則呼籲各國公開支持伊朗民眾的要求。

伊朗2年前和各國達成核協議，終於換得西方解除制裁。可是國家經濟至今依然沒起色，國內物價與失業率長期居高不下，令民眾大失所望。

(中國時報)

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