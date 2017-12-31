伊朗坐大 美以沙欲聯手遏制

2017年12月31日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

回顧2017年，中東地區局勢最大的發展是，伊斯蘭國（IS）作為一個具有國家形態的恐怖組織，接連在伊拉克和敘利亞全面潰敗，但與此同時，伊斯蘭教什葉派龍頭伊朗則趁勢坐大，帶動美國、以色列和沙烏地阿拉伯形成反伊聯盟，準備對伊朗展開敵對性制裁，恐讓中東局勢再次被陰霾籠罩。

在打擊IS的3年裡，涵蓋伊朗、敘利亞巴夏．阿塞德政權、黎巴嫩政軍組織「真主黨」及伊拉克什葉派民兵等的伊朗系勢力，起了非常大的作用，伊朗成為這場反恐戰爭的大贏家。

反之，迄今一直在中東地區處於孤立狀態的以色列備感威脅，據稱正積極策動美國老大哥帶頭，從外交和經濟方面全方位遏制伊朗，伊朗在阿拉伯世界死對頭、遜尼派的沙烏地也因而成了盟友。

據搜狐網報導，近年來，葉門什葉派叛軍「青年運動」多次向沙烏地境內目標發射飛彈，而其飛彈技術來自伊朗，如此一來就相當於伊朗的飛彈間接威脅到沙烏地，伊朗最新試射的彈道飛彈射程已達到2000公里，可覆蓋以色列和沙烏地，這些都是令沙烏地憂心忡忡的因素。為此，沙烏地先後從美國、俄羅斯訂購了「薩德」（THAAD）系統和S-400遠程防空飛彈系統，來加強防空反導能力。

至於美國，川普總統上台以來，已經基本上結束了對中東平衡政策，12月初他宣布承認耶路撒冷為以色列首都便表明了態度，平衡政策已經結束，堅定支持以色列成為美國在中東地區的新政策，在此大背景下，美國可能重啟制裁伊朗的政策。

美國、以色列和沙烏地聯手對伊朗實施制裁，左右為難的將會是俄羅斯。由於過去西方對伊朗禁運武器，伊朗進口的先進武器主要來自俄國，如米格-29戰機、S-300防空飛彈等。伊朗並一直在尋求從俄國進口蘇-30SM戰機。

然而，俄國近年與沙烏地在軍事技術領域的合作也日漸密切，雙方前不久才簽署價值30億美元軍售大單，包括S-400防空飛彈，因而面對伊朗的軍購要求俄國勢必左右為難。

(中國時報)