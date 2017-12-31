涉私運北韓油輪 曾在高雄補給5天

遭南韓指控私運石油給北韓的香港籍油輪「方向永嘉」（Lighthouse Winmore），傳出由高雄的漁業公司承租，該公司曾在人力網站徵才，註明「比利恩油品集團」，因受到指涉，30日公司大門深鎖，船務代理公司則指9月「方」輪曾空船到高雄補給5天，不清楚內情。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

遭南韓指控私運石油給北韓的香港籍油輪「方向永嘉」（Lighthouse Winmore），傳出由高雄的漁業公司承租，該公司曾在人力網站徵才，註明「比利恩油品集團」，因受到指涉，30日公司大門深鎖，船務代理公司則指9月「方」輪曾空船到高雄補給5天，不清楚內情。

南韓政府29日指稱，香港註冊、台灣公司租用的「方向永嘉」，今年10月19日違反安理會制裁決議，在東海上祕密向一艘北韓船隻供應約600噸精煉石油。該油輪日前遭南韓扣押，25名船員繼續接受南韓當局偵詢。

被指涉的公司位於鹽埕區，因以2間不同公司名稱，但均註明是「比利恩油品集團」在人力網站徵才，而留下公司負責人姓陳、資本額1000萬元、員工50人等資料。雖是2間公司，但因為地址是同一門牌，應該是相關事業體。

30日適逢假期，遭影射漁公司拉下鐵門。3個月前曾代理「方」輪到高雄港進補的船務公司李姓職員說，該輪今年9月1日空船進港加水及補給民生物資，5天後離港，也是唯一一次代理該輪船務，對方出港後做了什麼不清楚。

南韓官員宣稱，租船公司為台灣人所擁有「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group），交通部航港局前一天查證，該集團登記在馬紹爾群島，是否有台商涉入待查。

(中國時報)

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