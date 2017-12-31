北韓官媒放話 續強化核武

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中國時報
／綜合報導

2017年即將結束，新的一年就要到來。過去一年北韓16度試射飛彈，發射至少23枚飛彈，還進行第6度核試，令各國不安。北韓官媒「朝中社」30日表示，該國已成為無敵及負責任的核武國家，將繼續提高自身的核武力量，因此未來一年不會改變核政策。美國則表示，仍將以外交手段作為解決朝核問題的主要途徑。

朝中社發布題為《沒有力量可以戰勝獨立及正義》的公報，批評川普政府採取比歷屆美國政府都更敵視北韓的政策，揚言對北韓採取「先發制人打擊」。公報表示，只要美國及其追隨勢力的核威脅和恐嚇持續不斷，不中止打著例行性的幌子在北韓眼前軍演，北韓將不斷加強以核武為中堅的自衛國防力量和先發制人的攻擊能力。

接著公報介紹了北韓今年研發新武器的成果，包括試射北極星2型中程彈道飛彈及火星-15型洲際彈道飛彈，以及核試爆，這些成功證明北韓終將實現與美國實質性實力平衡的目標。

公報聲稱，儘管美國持續在政治、經濟、軍事、外交等領域執拗地推行陰謀活動，都阻止不了北韓的前進道路。公報還宣布：不要指望北韓發生任何變化，北韓的強大實體，永遠不能閹割或扼殺，將朝著自主和正義的道路有力地主導歷史潮流。

美國國防部長馬提斯29日表示，外交仍為解決朝核問題的主要途徑。他說，美國正在國際範圍內採取外交和經濟措施，國務卿提勒森明年一月中旬也將與各國商討下一步解決朝核問題策略。

(中國時報)

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