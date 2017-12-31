分權式一國兩制 兩岸最有利

2017年12月31日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

陸學者拋出分權式的「一國兩制」，台灣民眾接受程度會更高；圖為廈門椰寨海岸邊。（黃天強翻攝）

大陸向來主張以「一國兩制」處理統一後的兩岸問題。北京聯合大學台灣研究所所長朱松嶺29日在一場研討會上表示，比起香港、澳門現行的授權式「一國兩制」，分權式的「一國兩制」台灣模式更有利於兩岸民眾各自享受成功經驗。

北京航空航天大學法學院29日舉行第二屆「一國兩制」高端法律論壇，大陸涉台學者朱松嶺表示，「一國兩制」可分為分權式、授權式等形式。如果兩岸在認同一個中國法律和事實的基礎上達成和平協議，則會形成分權式的「一國兩制」台灣模式。

對外定位一中 對內各自治理

朱松嶺強調，最有利的方式，就是兩岸都交出部分權力，共同代表國家，來維護國家主權和領土完整，行使由唯一對外的中央政府擁有的權力，例如國防、外交；至於對內的治理，可以建立相關機構，共同探討國家治理和兩岸各自治理的問題。

朱松嶺指出，兩岸共同機構需要由兩岸的稅收組成，並按照繳納數額或其他原則分配權力或席位。例如，兩岸可建立共同民意代表組織，化解兩岸民意衝突，凝聚國家政治符號，形成國家效忠對象；也可建立兩岸共同裁判機構，處理兩岸層級問題，解決所謂終審權問題。

財稅、法律 設共同裁判機構

朱松嶺認為，前民進黨主席許信良就曾提過兩岸建立「中國議會」等方案，大陸也曾探討過是否參考美國參眾議院制度，兩岸各自出人合組一個院，再按人口比例，組成下院，或按照黨派，再成立中間層級的議院。「只要往統一方向走，過程完全平等開放透明，對兩岸來說都不傷尊嚴。」

台灣模式 優於港、澳授權式

至於授權式一國兩制，朱松嶺說，則是比照港澳，建立台灣特別行政區，中央人民政府通過授權，由台灣特別行政區行使繼授的行政管轄權、立法管轄權、司法管轄權，並獨立管理關稅、稅收、頒發身份證明等。「但是，國家有統一的管轄權，中央在台的權力不能被掏空，不能被凌越。」

朱松嶺說，「分權式」一國兩制，可做到取長補短，這樣既不會傷筋動骨，也不傷害感情，是維持兩岸同屬一個國家現狀基礎上，平等協商、共議統一，解決兩岸政治分歧的方式，算是兩岸的最佳選擇。

(中國時報)