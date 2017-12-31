2017年12月31日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

為落實「一國兩制」、「台灣模式」的法律內涵，大陸學者季燁表示，大陸將逐漸削平「超國民待遇」，逐步推出一系列的「台胞居民待遇」。有北大台籍博士生王裕慶認為，給予台灣民眾18位數的身分證號碼，有助於台灣民眾融入大陸社會。

在第二屆「一國兩制」高端法律論壇研討會上，廈門大學台灣研究院法律研究所所長季燁表示，從今年上半年以來，大陸密集推出一系列政策，為台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利，並將這些措施統稱為「同大陸居民基本相同的待遇」，即所謂的「居民待遇」。

季燁指出，自從兩岸開啟交流以來，大陸方面「依法保護台灣同胞的權利和利益」在立法層面存在不確定性，部分台灣學者引入「國民待遇」概念，主張台胞在大陸應享有與大陸居民同等待遇。

與會的台生王裕慶認為，台灣民眾在大陸生活，經常遇到很多網路金融服務無法使用的困擾，大陸電腦系統只支持18位數的大陸身分證號。他建議，可先實施「定居證」，然後申請「居住證」，通過考試後，自願選擇是否取得大陸身分證。

王裕慶認為，使用台胞證的台灣居民，並不完全是長期在大陸定居，因此實施「定居證」的好處，屆時才不會出現短期居住和長期居住的紅利分配不公問題。

季燁認為，當前兩岸關係的不確定性增強，但兩岸民間融合是大勢所趨。大陸應將工作對象從台商向台胞拓展，將工作領域從經濟向社會拓展，逐漸削平「超國民待遇」，強化落實經濟社會文化權利，逐步探索試點政治性權利。

不過，季燁也提醒，很多大陸學者對「國民待遇」的概念不置可否，認為台灣同胞在大陸的經濟權力早已享受、甚至超越了大陸居民，同時主張台胞在大陸享有政治權利不具可行性。

(中國時報)