盧麗安勉台青 多看大陸成就

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中國時報
／綜合報導

台灣土生土長的中共十九大代表盧麗安不久前剛獲選大陸全國台聯副會長，日前她接受陸媒訪問時表示，她曾接到來自台灣的電話，說要加入中國共產黨。盧麗安呼籲在陸讀書台生，多看看大陸實際成就，更盼兩岸關係早回良性軌道

大陸中新社報導指出，盧麗安出生於台灣、與夫婿定居上海並在復旦大學任教，以及成為中共十九大黨代表的經歷受到廣泛討論。她於今年10月中共十九大期間曾說，「我以身為台灣的女兒為榮，我以身為中國人為傲！」並用普通話和閩南語說出「愛台灣，也愛祖國大陸」。此番話讓她迅速成為海峽兩岸的「網紅」。

報導稱，盧麗安提到她接過的一通電話，「對方說是從台灣打過來的，說他要加入中國共產黨。」盧麗安向他簡要介紹了加入中共的基本程序，「他很驚訝，他以為加入中國共產黨跟在台灣加入黨派一樣，就是到服務處填個表，頂多交個錢就好了。」

盧麗安鼓勵他先瞭解中共黨史、黨章等相關基礎理論知識。盧麗安表示，她「充分肯定了他的想法，肯定他重新認識中國共產黨和大陸的發展」，但不容否認的是，他要實現自己的「理想」會面臨一定的困難。

報導稱，盧麗安還呼籲在大陸讀書的台生多讀歷史，多看看大陸所取得的實際成就，「『兩岸一家親，共圓中國夢』不只是口號，而是可以落實到生活，落實到個人生命發展中的一種目標理想，並且兩岸都能於此受益」。

盧麗安說，「兩岸的關係目前有點膠著，我希望兩岸關係能早日回到良性互動的軌道上。青年人的未來不能虛耗下去，台灣鄉親的未來也不能再耗在這些沒有意義的折騰裡。」

(中國時報)

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