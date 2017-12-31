新聞透視－朝核危機 激出中日韓首腦會

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳柏廷

安倍晉三（法新社）

李克強（中新社）

中日韓三國長期各有矛盾角力，導致三國首腦會議近年始終難已成形。只是綜觀東北亞局勢，對日韓來說，眼下「朝核危機」風險大過於「中國威脅論」及「慰安婦」議題；而從北京立場來看，「朝核危機」更勝於與日歷史矛盾及對韓薩德爭議，換言之，「朝核危機」或將成為助推明年中日韓首腦會的一大動因。

日本共同社昨日披露，安倍政府近期希望協調中韓，能在明年4月召開睽違已久的三國首腦會，對此韓國表明將再協調，中國迄今則未有明確答覆，似乎都給日本碰了「軟釘子」，也為會議能否成行埋下諸多變數。

平心而論，中韓的「冷眼以對」也無可厚非。事實上，從中日、中韓及日韓三組雙關係來看，三國各有矛盾，這也成為三國首腦會議自2015年舉辦後，就遲遲無下文的最主要原因之一。

儘管近期態勢發展，中國釋出諸多善意，促成「習安會」、「習文會」的舉行，讓中日、中韓關係出現回暖跡象，但這種「解凍」氛圍卻未感染日韓雙邊關係。兩國連日來更因文在寅政府拒絕承認此前兩國簽署的「慰安婦協議」，讓安倍政府大為光火，甚至撂下狠話拒絕參與韓國平昌冬奧會。

不過，若是將格局拉大至整個東北亞，恐怕中日韓三國各自算盤，就少不了北韓金正恩的角色。對日本或韓國來說，相比於日益失控的「朝核危機」可能帶來巨大戰爭風險，無論是「中國威脅論」抑或是「慰安婦」的矛盾，充其量都只能算是「肌膚之疾」。

另一方面，從中國立場來看，與日本糾纏逾1甲子的二戰歷史問題及近年的釣魚台主權風波，乃至與韓國僵持不下的薩德議題也罷，這些在北京的盤算中應只是「次要矛盾」，至於「主要矛盾」莫過於就是正在自家後院上演的朝核危機。

無庸置疑，國際地緣政治爾虞我詐，很難用單一動因以偏概全。但是面對連美俄老大哥都束手無策的金正恩，緊臨北韓的中日韓三國很難獨善其身。三國首腦會明年會不會實現雖仍有變數，但金正恩確實已扮演助推首腦會最佳第四人。

(中國時報)