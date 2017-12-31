首腦會安倍喬時段 陸已讀不回

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中國時報
／綜合報導

明年是中日友好條約40周年，日本視其為改善兩國關係重要時間點。日本共同社昨日引述外交消息人士披露，日本政府已就明年4月舉行中日韓首腦會談徵詢了中韓兩國意向。中國對明年3月「兩會」（大陸全國人大、全國政協年會）前舉行會談「面露難色」，日本提出4月4日至6日，以及9日至11日兩個方案。韓國回應稱「將進行協調」，中國則暫時沒有答覆。

日本共同社30日報導稱，此次中日韓首腦會議是由日本擔任主席國，若能實現在東京會談，將是中國國務院總理李克強和韓國總統文在寅首次訪日。日本力爭在2018年4月舉行會談後，在《中日和平友好條約》締結40周年的2018年內實現首腦互訪，即首相安倍晉三訪問中國、中國國家主席習近平訪問日本。

報導指出，上一次中日韓首腦會談於2015年11月在首爾舉行。日本外相河野太郎放棄了原本考慮的年內訪華為盡快實現首腦會談鋪路，但擬明年1月下旬至2月訪華，敲定會談日程；訪問韓國的時間則還在摸索。然而如果會談推遲到5月以後，日本政府擔心習近平在2018年內訪日可能在日程上存在困難。

報導稱，文在寅此前表明憑藉2015年底的日韓共識無法解決慰安婦問題，此事也可能造成影響，會談能否實現尚未可知。日本政府內部對文在寅政府圍繞日韓共識的應對有反對意見，但外務省幹部指出「不能讓慰安婦問題影響會談日程」。

報導稱，安倍11月在越南與習近平會談時，就盡快舉行中日韓首腦會談達成一致；文在寅也於11月在首爾會談時向公明黨黨首山口那津男表達了盡快舉行會談的意願。

(中國時報)

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