土庫巴比 炸物也吹時尚風

雲林縣土庫鎮巴比鹹酥雞店像咖啡坊，設計出自第二代陳玉萍。（許素惠攝）

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中國時報

土庫巴比鹹酥雞店像咖啡坊，超有品味，曾在法國學服裝設計的陳玉萍飆創意，將爸媽30年的鹹酥雞攤升級成店面，還大玩時尚，風尚典雅格調，令人是驚豔，常有人駐足問「這甘是賣鹹酥雞ㄟ？」

印象中的鹹酥雞攤總是油油膩膩，土庫中山路這家窗明几淨的鹹酥雞店很獨特，簡約的線條、暖色調的照明，無煙、無油、味淡，怎麼看都像咖啡坊。

如此風雅的陳設出自學服裝設計的陳玉萍之手，在服裝公司上班時 時常到歐洲出差的她，非常欣賞當地住民珍視任何職業的態度，即便是小吃店、肉攤，都是整潔明亮，各具特色。

漫步異鄉街頭，想起爸媽矗立廟口30多年的鹹酥雞攤，很好吃，生意也興隆，卻不起眼。突然靈光乍現，想把父母的鹹酥雞事業也注入流行時尚，於是辭職返鄉力拚轉型。

陳玉萍把時裝專業運用在裝潢設計，店內幾乎聞不到油煙味，油品嚴格把關，檢測不通過便整鍋換掉，爸爸掌炸、媽媽調味、弟弟包裝、她跑堂，全家人合作無間。

她強調，漂亮店面只是加分效果，重要的還是料好實在，所有食材全手工自行調製，尤其父親特調的「職人椒鹽」，由20幾種香料調配而成，是該店獨創祕方。紅豆年糕及手工月亮蝦餅則是媽媽拿手料理，是最火紅的品項，舊雨新知都愛。

地址：雲林縣土庫鎮中山路48號

營業時間：下午5點至晚上11點，每周一公休

售價：鹹酥雞小份50元

(中國時報)

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