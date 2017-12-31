迎接2018 台北跨年交管看過來

擴大疏導範圍及彈性管制點

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中國時報
／台北報導

台北跨年晚會31日晚間7時登場，台北市政府、信義計畫區周邊將實施3階段管制，台北市交通局也公布14條易塞車平面路段，多處觀景熱點如美麗華、貓空等，車輛時速可能會降至10公里、甚至停滯塞車，市府除要求警方加派人力管制引導，建議民眾從31日下午5時起，至2018年元旦凌晨3時前，盡量少開車多加利用大眾運輸工具。

14條路段易塞車

今年跨年晚會在假日舉辦，信義計畫區周邊路段較無上下班車潮，交通局交工處評估，易壅塞的平面幹道在台北市政府周遭，如基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等地。

交工處說，車流預計31日晚上10時後增加，呼籲民眾勿把車輛停放高架路肩等待看煙火，並將請警方協助驅離避免影響交通。

跨年晚會管制區外圍，鄰近大直美麗華的彩虹河濱公園，從31日下午5時起到翌日凌晨1時，禁止車輛進入；文山區貓空下午2時到元旦凌晨3時管制進出；松德大樓周邊山區因是欣賞台北101煙火的熱門觀景地點之一，將視情況禁止信義路往東車輛右轉松德路。

北捷42小時營運

此外，台北捷運依慣例連續42小時營運，從31日6時起至2018年1月2日凌晨12時才收班，視人潮狀況部分列車將過站不停，另還會實施人潮管制。

交通局提醒民眾，跨年晚會管制區域內YouBike租借場站配合暫停租借，因應跨年oBike則於12月31日至2018年1月1日止，推出「跨年48小時不斷電，0元騎oBike」活動，為期2天民眾可全日免付費騎乘oBike。

(中國時報)

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