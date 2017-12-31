新住民親子 唱響多元文化

2017年12月31日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市的外籍移工約10萬8000人，全台最多，台灣新住民萌芽協會舉辦第一屆新住民親子歌唱比賽，包含國語、台語、客語及母語歌曲，市長鄭文燦與會表示，透過活動讓親子共學、共遊、共同體驗拉近距離，市府也成立「新住民聯合服務中心」，整合政府的力量，增進交流和雙向溝通，給予新住民家庭支持，讓新住民更融入城市。

融入城市 更拉近距離

活動現場，參賽者穿著各自國家的特色服飾，有人自彈自唱，也有人帶來少見的地方傳統樂器，展現多元文化的融合，居住於不同地方的同鄉在此見面彼此問候，現場交雜各國語言，場面熱鬧。

鄭文燦說，母語是新住民2代看不見的優勢，在新南向政策，台商到東南亞投資設廠等方面，讓新住民2代更有競爭力。

新南向政策 母語優勢

市府也研議與馬來西亞、印尼、越南等東南亞國家簽訂交流協定，青年事務局也協助青年團體投入新住民關懷工作，也以社會企業進行新住民移工服務，提供新住民及外籍移工掌握工作資訊。

他表示，桃園的新住民家庭約5萬7000個，包括陸配以及東南亞國家等，他們來桃園工作、居住、生活，帶來各國文化、價值、美食、工藝。市府在桃園婦女館成立「新住民聯合服務中心」，將在2018年4月遷至舊桃園分局，轉型為「新住民文化會館」，市府整合跨局處的力量，包括法律權益、工作保障、社會福利、文化活動等，為新住民朋友提供更好服務。

(中國時報)