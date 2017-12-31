海灣繪本館開幕 親子high翻

2017年12月31日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

由立法院副院長蔡其昌創辦的「海灣繪本館」，30日於台中清水眷村文化園區揭幕，文化部長鄭麗君、台中市副市長林依瑩等都到場升館旗，並且翻開巨大的立體書，宣布開館營運。元旦假期推出繪本展覽、說故事等活動，提供大小朋友一處心靈充電站。

老宅翻修改建

海灣繪本館由眷村老宅翻修改建，館外牆面跳躍彩色大翅鯨，走進館內「雲朵大翅鯨」漂浮半空中，4個房間分別展示來自海洋呼喚的迴音、100隻小怪陶、捕蝶人繪本裝置展、清水的泥染文化等，後院可見農田小路，在綠樹微風下，大人小孩開心地翻閱繪本。

元旦連假期間有繪本展覽、二手繪本書交換、陸爸爸說故事、大嘴鳥互動劇場等精彩活動。蔡其昌、林依瑩都帶子女參加開館活動，大讚「繪本館以童年視角，打造孩子們的快樂天堂 」，因兒女自動解散，兩人不約而同打趣說「等一下不知道要去哪裡找他們」。

打造夢想樂園

蔡其昌指出，去年12月他與一群長期關懷地方的社會行動者，在清水眷村文化園區的院宅裡，構思籌設「海灣繪本館」，希望打造夢想樂園，提供孩子想像空間及快樂記憶，於是集結民間力量，建立以原創繪本典藏、繪本共創培育基地為特色的專業繪本館。

海灣繪本館經1年籌設，終於正式開館，文化部長鄭麗君到場道賀，還致贈《捕捉太陽的女人》雙語繪本。她表示，該書是台東瑞源國小26位師生共同創作，以中文及原住民語講述阿美族的故事，希望各地的原創繪本透過繪本館來互相交換台灣美麗的故事。

(中國時報)