8年級女生扛沙包 拚考清潔員

2017年12月31日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市清潔隊臨時人員招考，女性報考踴躍。（廖素慧攝）

嘉義市環保局清潔隊30日招考儲備臨時人員，月薪30K，吸引202人到考，將錄取15名，其中女性保障名額5名，男生扛15公斤沙包、女生扛10公斤跑步，依速度排序，負重加上緊張，有數人途中滑倒，為拚飯碗，爬起來繼續奮力跑。

這項招考昨天在港坪運動公園體育館辦理，考生分批扛沙包負重跑步60公尺，還有對男女考生都是不輕鬆的體力測驗，最高齡63歲邱先生起跑幾步後突然腳步踉蹌險些仆倒，他趕緊扛起沙包再邁大步追趕。

6旬考生險些仆倒

邱先生說，他來自我挑戰，平時有快走運動的習慣，報考以後加強負重耐力訓練，維持在17秒的跑速，但考場地板因沙子未清理乾淨，腳步就滑出去。

8年級的黃女及郭女是同事，在飲料店工作4年薪資約25K，想要有穩定的工作，2人相約報考，平常上班經常扛重物，負重跑步她們不覺得難。還有1名伍姓輕度智能障礙女子想分擔家計也來考，跑出15.697秒。

不乏大學畢業生

嘉義市清潔隊長謝英鋒表示，現有342名清潔隊員，包括86名臨時人員，明年估計有至少9人退休，缺額將從此次錄取的15名臨時人員依成績排名順序遞補。

謝英鋒表示，此次共有221人報名，女性57人、男性164名，其中有身心障礙考生8人，實際202人到考，19人缺考，最高年齡63歲，年紀最小18歲，最高學歷大學有44人。

謝英鋒表示，清潔隊2016年考進100名臨時人員，有25人離職或未到職，69人到職，6人尚待進用，就職率近7成，雖說清潔隊員工作內容繁重，但作息規律、薪資穩定、表現不錯獲續職機會大，近3年來招考都吸引不少人。

(中國時報)