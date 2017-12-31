8年級女生扛沙包 拚考清潔員

嘉義市清潔隊臨時人員招考，6旬考生起跑後突然踉蹌險些仆倒。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市清潔隊臨時人員招考，女性報考踴躍。（廖素慧攝）

嘉義市環保局清潔隊30日招考儲備臨時人員，月薪30K，吸引202人到考，將錄取15名，其中女性保障名額5名，男生扛15公斤沙包、女生扛10公斤跑步，依速度排序，負重加上緊張，有數人途中滑倒，為拚飯碗，爬起來繼續奮力跑。

這項招考昨天在港坪運動公園體育館辦理，考生分批扛沙包負重跑步60公尺，還有對男女考生都是不輕鬆的體力測驗，最高齡63歲邱先生起跑幾步後突然腳步踉蹌險些仆倒，他趕緊扛起沙包再邁大步追趕。

6旬考生險些仆倒

邱先生說，他來自我挑戰，平時有快走運動的習慣，報考以後加強負重耐力訓練，維持在17秒的跑速，但考場地板因沙子未清理乾淨，腳步就滑出去。

8年級的黃女及郭女是同事，在飲料店工作4年薪資約25K，想要有穩定的工作，2人相約報考，平常上班經常扛重物，負重跑步她們不覺得難。還有1名伍姓輕度智能障礙女子想分擔家計也來考，跑出15.697秒。

不乏大學畢業生

嘉義市清潔隊長謝英鋒表示，現有342名清潔隊員，包括86名臨時人員，明年估計有至少9人退休，缺額將從此次錄取的15名臨時人員依成績排名順序遞補。

謝英鋒表示，此次共有221人報名，女性57人、男性164名，其中有身心障礙考生8人，實際202人到考，19人缺考，最高年齡63歲，年紀最小18歲，最高學歷大學有44人。

謝英鋒表示，清潔隊2016年考進100名臨時人員，有25人離職或未到職，69人到職，6人尚待進用，就職率近7成，雖說清潔隊員工作內容繁重，但作息規律、薪資穩定、表現不錯獲續職機會大，近3年來招考都吸引不少人。

(中國時報)

海灣繪本館開幕 親子high翻 洗街6萬公里 相當繞台57圈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。