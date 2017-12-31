洗街6萬公里 相當繞台57圈

2017年12月31日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

2017年邁入最後一天，高雄市政府推出各項冬季抗空汙政策，交通局及環保局分別公布相關成果，免費搭乘大眾交通工具實施一個月，各類運量增加7.8％至57％；洗街總長度突破6萬公里，相當繞行台灣57圈。

免費搭乘 運量增加

交通局統計至12月29日止與11月運量，公車運量逾370萬餘人次，增加7.8％，與去年平均運量增加2％；客運33萬餘人次，增加36％，與去年平均運量增加17.5％。輕軌29.8萬餘人次，增加57％，去年則因尚未通車，而無法比較。

捷運尖峰時段成果更可觀，達158萬餘人次，較11月運量增加25.9％；與去年日平均運量比較成長25.8％。

統計數據顯示，免費搭乘政策，確實發揮了誘因效應，提升民眾搭乘大眾運輸系統的意願。

長年實施洗街減少道路揚塵，降低空氣懸浮微粒的掃街措施，環保局統計，105年洗街長度為4萬9617公里，106年洗街總長度突破6萬公里，為近3年來最高，相當於環繞台灣（環島海岸線為1139公里）57圈。

環保局表示，根據環保署空氣汙染物排放清冊顯示，高雄市空氣懸浮微粒（PM10）約有30％，細懸浮微粒（PM2.5）約有15％是由車輛行駛揚塵所造成。

長年洗街 減輕空汙

換算成洗街成果，106年洗街長度達6萬4800公里，估算可減少PM10約421公噸，減少PM2.5約98公噸，對於街道車行揚塵之抑制有一定的成效，有效減輕空氣中懸浮微粒濃度，降低空品不良影響。

環保局表示，除推行各項政策降空汙，民眾在空氣品質不良期間，應儘量減少使用機車等私人交通工具，為降空汙盡分心力外，也可減少個人暴露的風險。

(中國時報)