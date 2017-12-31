跨年夜冷又髒 空品拉警報

受東北季風影響，31日起北部空汙將延續到元旦清晨。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

跨年夜空汙拉警報！台北市環保局30日表示，依環保署空氣品質預報，受到東北季風夾帶境外汙染物影響，空氣品質AQI指標將會飆高破百，達到橘色等級，也就是對敏感族群不健康。由於31日適逢元旦假期，多數民眾都會安排出遊或參加跨年晚會，環保局將依照標準作業程序，啟動相關防制措施，也提醒敏感族群減少戶外活動，外出時應配戴口罩做好個人防護。

環保署空氣品質預報示警，跨年夜因受到東北季風夾帶境外大量汙染物影響，造成北部、竹苗及宜蘭等地區空品不佳，將達到「橘色提醒」（AQI＞100）。環保局指出，根據最新空品及氣象模式顯示，31日清晨粒狀汙染物濃度逐漸升高，預估這一波境外汙染影響將持續到元旦清晨。

不過，環保局表示，已密切注意此波鋒面造成空氣品質影響，並請環保署協調台電公司，屆時下令協和及林口電廠降載，並在環保局官網發布最新消息提醒民眾注意，通知教育局、社會局及衛生局等單位，啟動跨局處應變機制，加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施。

環保局也針對高汙染車輛積極攔查，攔檢數至少增加2倍以上，減輕境外汙染來襲與本土汙染結合，造成空氣品質不良現象，把可能影響民眾健康的機率降至最低。

環保局說，此波冷氣團夾帶髒、冷空氣，預估北市31日、元旦低溫將下探到14度左右，提醒民眾從事跨年活動一定要注意保暖，尤其老人、小孩及敏感族群盡量減少戶外活動，若要外出，務必配戴口罩。

(中國時報)

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