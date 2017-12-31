書寫母親的故事 新住民之子奪文學獎

2017年12月31日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

第7屆新北市文學獎暨2017玩字時代頒獎典禮30日登場，新住民之子、格致中學學生柯采玉，以越南國花芙蓉描寫越南籍母親來台10餘年的美麗與哀愁，勇奪獲散文佳作並入選玩字時代；柯采玉說，希望透過不斷寫作，寫下更多值得紀錄的生命故事。

新北市副市長侯友宜致詞表示，新北市文學獎徵件文類從小說、散文、詩，一直到舞台劇、繪本、童話、旅行文學等，提供最全面的創作平台，今年投稿近3000件創歷年新高；「玩字時代」則是新北首創手寫徵文賽，在電腦與網路當道時代，親筆書寫保有不可磨滅的時代意義與情感。

本次獲獎者中，格致中學高一學生柯采玉，分別以作品〈越南之花在我家〉獲文學獎青春類散文組佳作；今年初就讀國三時投稿的〈越南花芙蓉〉，則獲玩字國中組入選，雙料獲獎讓她又驚又喜。

今年16歲的柯采玉是新住民第二代，從小看著越南籍母親為撫養她和弟弟，早出晚歸努力工作，但因語言問題，即便想努力融入台灣社會，仍不得其門而入。

看著母親如此辛苦，柯采玉興起想把母親故事寫下來的念頭，從發想到完成，柯采玉一筆一畫，記錄母親用生命寫下的故事。柯采玉說，完稿那天，迫不及待把文章念給媽媽聽，媽媽對她說：「這麼辛苦都是為了你們」。

柯采玉表示，從國中起就參加格致作文班，感謝老師悉心指導，她認為學習寫作別無他法，就是多寫多看，未來會繼續在文學這條路努力，也希望透過寫作證明自己，新住民之子不會比別人差。

(中國時報)