竹市油庫廢庫 迎接科技廊帶

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

中油新竹油庫廢庫停止供油，行政院長賴清德（右四）特別前來見證，並允諾送出「3通鼓」協助發展科技廊帶。（陳育賢攝）

地方期盼數10年、各級民代奔走20年，最後在立委柯建銘、市長林智堅做最後努力下，比鄰清交大學城、住宅區的中油新竹油庫，30日終於停止供油廢庫，並在行政院長賴清德的見證下，發出最後1輛油罐車後，正式走入歷史，即日起並將迎向新科技園區的到來。

為了中油新竹油庫走入歷史，中油30日與新竹市政府分別舉辦「傳承與創新」活動以及「新竹油庫，科技新生」記者會，賴清德、林智堅、柯建銘、中油董事長戴謙等多人參加，新竹油庫並在上午10點30分開出最後1輛油罐車後，正式熄燈。

位在新竹市公道五路的中油新竹油庫，是於1954年8月接收海軍燃料庫後啟用，占地9公頃，全盛時期有18座油槽，包括3座燃料槽、6座柴油槽和9座汽油槽，每日供油量約1800到2000公秉汽油。

但因油庫比鄰住宅區、大學城、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，在地方人士積極奔走下，2016年起油庫縮減供油規模，2017年3月停止柴油儲存灌發，共停用9個油槽，近期獲中油同意廢除新竹油庫，並得到行政院長賴清德支持。

林智堅表示，未來中油9公頃土地加上與台肥19公頃，將一同轉型為「竹科X基地」，推動「1園區2廊帶3支箭」產業政策，打造下1個世代創新科技廊帶。

賴清德指出，新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮成績單，但不諱言對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步，國人對生活品質要求不斷提升的當下，附近居民希望它搬遷是必然的事實。

賴清德並表示，行政院願意給予新竹市「3通鼓」協助，包括中油貢獻土地，經濟部協助整理，中油再提供智慧。2是科技部大力支持，共襄盛舉。3則是台肥的19公頃土地全力配合。最後他也特別建請企業界為員工加薪，讓員工過好年。

(中國時報)