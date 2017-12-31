呷安全、找雲林 縣府掛保證

2017年12月31日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府行銷「呷安全、找雲林」農業首都，30日在古坑鄉綠色隧道舉辦「食來運轉，雲林食安嘉年華」，介紹雲林縣食安5環政策、食品安全新知，打造「農場至餐桌」完整食品生產鏈安全管理。

食安嘉年華活動由縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲等人共同主持，現場頒獎表揚縣內150家優良食品業者、還有40攤雲林食品好物，吸引民眾前來試吃搶購、食安主題館等多元活動，展現雲林實踐「食安5環」重要政策的成果。

李進勇表示，雲林縣2016年農業年總產值達777億元、穩坐全台農業的龍頭，但是雲林縣的自我期許很高，除了產量大之外，更追求農產、食品的安全。

李進勇表示，「呷安全、找雲林」絕非只是口號，食安嘉年華會就是要將縣內優質的業者推薦給全台消費者，2017年共有150家廠商通過評核，縣府也協助50家食品業者共400項產品建立追溯追蹤QR-CODE，消費者只要使用手機掃描產品QR-CODE即可掌握食品來源、瞭解產品的資訊。

雲林地檢署檢察官吳文成表示，地檢署與縣府合作成立食安平台，除了要查緝不良廠商外，更希望鼓勵優良業者，促進食品業形成優良的循環，造福所有的消費者。

縣政府指出，縣長李進勇特別跨局處整合成立食安團隊，打造「農場至餐桌」的完整食品生產鏈管理，讓縣內出產的食品安全性大大提升，歡迎全台民眾多多享用來自雲林生產的優質、安全食品。

(中國時報)