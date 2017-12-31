海生館募小禮物 贈偏鄉孩童

2017年12月31日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東國立海生館為關懷偏鄉兒童，特別委託經營團隊海景世界在FB粉絲頁上邀請粉絲一同募集小禮物送給偏鄉小朋友，經1個月的號召後，共有15萬人共襄盛舉，而30日更邀請中心崙課輔班兒童入館參觀，由解說員帶領認識海洋生物、並進入飼育場體驗照護海洋生物，體驗與生物親近的感動。

海生館表示，募集禮物的貼文一發出，粉絲團當天湧入大量的詢問訊息，紛紛希望能協助這些偏鄉兒童能得到貼心小禮物度暖冬，因此此次號召活動辦得相當成功，每個小朋友在15萬網友粉絲的協助下，順利拿到充滿愛心的小禮物。

當中，海生館在得知中心崙課輔班的小朋友大多喜愛足球運動後，也知道他們不少人都希望能得到踢足球的相關配備，因此特地邀請知名運動用品公司合作，提供各項運動用品給小朋友最合適的運動用品。

此外，海生館30日還特地邀請中心崙課輔班兒童入館參觀，由解說員帶領認識海洋生物、並進入飼育場體驗照護海洋生物，體驗與生物親近的感動。

參觀活動結束後，海景公司宣布於2018年1月起，每個月會安排解說員前往中心崙課輔班，與小朋友們分享海洋知識，以及指導小朋友解說技巧，預計於2018年暑假邀請這些小朋友來到海生館，成為小小解說員，與每個遊客分享海洋小故事，並且讓更多人認識中心崙部落。

(中國時報)