足壇新秀陳浩瑋 回鄉拍紀錄片

2017年12月31日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

來自花蓮的足壇新秀陳浩瑋，雙十國慶當晚以絕妙助攻，帶領中華隊以2比1在亞洲盃資格賽中逆轉巴林，球技精湛的他也是首批入選大陸職業聯賽的台灣球員。日前陳浩瑋趁著公視拍攝足球成長學習紀錄片，回到母校花蓮高農感謝校長梁宇承、土木科導師黃志鵬當年栽培，並致贈簽名球衣給作為紀念。

陳浩瑋就讀國小期間，看到高年級學生踢足球比賽，就認定足球是最喜愛的運動，不顧家人反對執意要練足球。原本是右腳球員的他，因崇拜巴西隊左腳球員羅伯特．卡洛斯，開始苦練左腳，成為左右腳兼攻的全方位球員。

國小期間，家人雖以「踢球有什麼用還耽誤學習」反對，但他仍以足球為志願，並由美崙國中考入花蓮高農足球隊；在花農就學期間，陳浩瑋因球技傑出，2009年由中華民國足球協會推薦前往巴西聖保羅州球隊培訓；花農畢業後，陳浩瑋考取台北市立體育學院，並入選中華台北國家代表隊，用努力讓家人從反對到默許他繼續踢球。

2011年大陸球探在龍騰盃國際足球邀請賽中發現他的潛力，同年12月陳浩瑋前往北京試訓，2012年獲得認可並得到為期2年的合約，和加盟深圳紅鑽的陳柏良，一起成為首批加盟大陸職業聯賽的台灣球員。

目前效力大陸足球甲級聯賽球隊北京北控的陳浩瑋，休假最常和一同赴陸打拚的隊員溫智豪一起窩在宿舍彈吉他，唱族語歌謠懷念家鄉，合約將屆，他回憶5年洗禮，學到最多的是溝通和穩定性，並把每一場都當最後一場球賽的精神。

校長梁宇承除了祝福陳浩瑋能在足壇繼續發光發熱，為花蓮也為母校花農爭光，更希望花農足球隊在完善訓練的環境下努力奮鬥不懈，承襲學長的好表現，將花農足球隊精神與優點在國際持續發揚。

(中國時報)