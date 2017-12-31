踹毛孩遭妹PO網 哥恐吃官司

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

接送機場旅客為業的魏姓男子，1個月前下工後勞累休息卻遭1歲大的大白熊吠叫吵醒，氣憤下連踹牠好幾下。虐狗事件因魏男嫌妹妹的男友不理想，網路上為她徵求新男友，引起妹妹不滿，將他踹狗畫面PO網而曝光，魏男恐面臨1萬5000到7萬5000元裁罰。

臉書社團PO出魏姓男子對1隻大白狗拳打腳踢的畫面，引起數萬網友關注，有人批「人渣、不要臉」，魏男不甘示弱回嗆，使得整個事件愈演愈烈。

魏母表示，事件肇因哥哥不中意妹妹男友，未經同意在網路為她徵男友，兄妹網路鬥氣，妹妹不爽，才把1個月前的踢狗影片PO上網。她說，家犬為庇里牛斯山犬、俗稱大白熊的「譚咪」，事實上並未受傷。

魏母說，女兒今年初買了法國俗稱大白熊的母狗「譚咪」，其破壞力強，許多家具被毀壞無遺，兒子平常開車載送客人到機場，很重視睡眠品質，兄妹多次因吠聲吵人而口角。11月間可能因小動物路過又大聲吠叫，兒子被吵醒氣憤踢了「譚咪」幾腳。

她強調「譚咪」沒有受傷，沒想到兄妹失和鬥氣，女兒把影片上傳網路，警方有連絡要求兒子製作筆錄，家人希望兒、女能和諧相處，尤其兒子更應低調。

「譚咪」還不到2歲，體重45公斤、身高160公分，家人說牠很可愛、沒有攻擊性，這次卻無辜捲入主人和哥哥的紛爭。動物保護防疫所長張俊義認為，魏男若涉嫌故意傷害家犬觸犯《動物保護法》第6條規定，可裁處1萬5000到7萬5000元罰款。

(中國時報)