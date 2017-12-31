違法種植 阿里山哇沙米收攤

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中國時報
／南投報導

南投縣信義鄉自忠檢查哨，周末有農民拿山葵叫賣，說是「台灣最後山葵」，元旦起不准種、不准賣，阿里山的「哇沙米」正式走入歷史！林務局嘉義林管處及台大實驗林證實，當地山葵全是違法占用國土種植，31日將全數收回營管！

不過，嘉義林管處副處長李定忠強調，林務局樂見山葵文化持續保存，只是占用國有林班地法所不容！目前已有人在1200公尺的低海拔地區種植成功並販售；將來台灣還是會有Wasabi，只要種在合法土地，並不會被禁止、更不會走入歷史。

自忠地區的農民陳阿賜表示，阿里山區的山葵，主要種植於嘉義林管處轄內林地，部分則種植於台大實驗林區內，多數地處阿里山鄉，南投縣信義鄉也有分布。

陳阿賜表示，山葵種源來自日本，引進至今可能已經有120年，面積最多時高達360公頃，去年被林務局強制收回，剩下30公頃；原本清除的最後期限是去年12月31日，但有些人的葵苗才剛種下去，向林管處陳情獲寬限1年。這次真的要結束了，元旦起就沒山葵了！

李定忠指出，林務局對於山農占用國有林地違法栽種的山葵，一向以和緩漸進方式處理，從步道、鐵路兩側及森林遊樂區範圍開始，先公告、勸導，再逐一收回。2013年「阿里山地區山葵後續處理執行計畫」頒行，明訂2016年底全數收回，目前所剩殘存植株，這兩天需清除還地。

(中國時報)

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