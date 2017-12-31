雲林在地空品 環保局報你知

2017年12月31日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府為幫助民眾掌握空氣品質狀況，於2018年1月1日起以影音預報方式，提供多面向的空品資訊，將在縣環保局Facebook與網頁等平台呈現，藉由空品預報在地當日資訊，讓民眾事前防護保健康。

雲林縣政府與天氣風險公司彭啟明博士合作，進行雲林縣在地空品預報，內容針對雲林縣北區、海區、中區、山區，進行詳細的空氣品質預報分析，讓民眾得知所在地的當日空氣品質狀況與變化趨勢。

環保局代理局長張喬維指出，目前各縣市空氣品質變化趨勢，主要是依據環保署每日預報資料來進行因應，預報範圍為台灣地區及各空品區，尚未細分至各縣市狀況說明。

雲林縣因有傳統工業區、六輕離島工業園區與濁水溪揚塵等多重影響，中尺度的預報模式無法完全反映實際狀況，且因現行空氣品質指標AQI值，是根據前24小時數值依不同權重計算而得，與即時值的變化趨勢會有落差。

張喬維說，透過此次合作，2018年1月至3月先進行試辦，於每日進行當日夜間、隔日上午、下午與夜間4個區段的空品預報，此方式將可讓民眾更加了解即時的空品現況與變化趨勢。

縣長李進勇表示，為了改善與維護空氣品質，已推動許多的管制及削減工作，而藉由與彭啟明博士合作預報工作，將可提供民眾更在地、更即時的空氣品質資訊，也可做為環保局執行空品不良應變的參考依據。

(中國時報)