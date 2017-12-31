翻越之後問世 消防爸欣慰

2017年12月31日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

生態紀錄片《翻越之後》30日在宜蘭縣南澳鄉舉辦首映會，之所以選在此地，除了拍攝地點是在南澳北溪，也對拍攝期間不幸溺斃的團隊成員胡慧軒表達懷念及追思，住在南澳鄉胡女的親友觀看影片時，不時低頭拭淚，難以自已。

家鄉在南澳鄉的政大女研究生胡慧軒，生前也是泰雅族影像工作者，今年4月30日她與4名同學前往南澳北溪拍攝生態紀錄片時不慎溺水，救人無數的宜蘭縣政府消防局南澳分隊小隊長胡茂昌獲報前往救援時，發現溺水者竟是女兒，用盡所有方法卻仍無法挽回愛女性命，讓人不勝唏噓。

這起不幸意外事件也讓拍攝計畫一度停擺，但胡茂昌收起悲傷，鼓勵團隊完成胡慧軒的生前之志，讓《翻越之後》紀錄片作品得以面世，並獲得新北市紀錄片獎優選的肯定，《翻越之後》紀錄片導演張皓荃30日特別將這支紀錄片帶到胡慧軒的家鄉宜蘭縣南澳鄉舉辦首映會，新北市新聞局長張其強也親自到場致意。

首映現場特別放置胡慧軒確定考取德國柏林自由大學後，露出滿臉燦爛笑容的照片，工作團隊希望透過照片，讓在天上的胡慧軒也能一起分享這份成果。張皓荃表示，舉辦首映會的慕塔夏營地，是由胡慧軒的父親經營，其實也就是胡慧軒的家，當初胡慧軒正是在這裡受到大自然的啟發，進而深入關心環境及人文等諸多議題，在此播放具有特殊意義，也讓「回到家中」的胡慧軒，與熟悉的親友們一起感受紀錄片的內容及拍攝過程的點滴。

胡慧軒的父親胡茂昌似乎仍難掩悲傷，不願多談，只說很感謝新北市新聞局做了這樣的安排，心中感覺安慰很多，也希望能藉此鼓勵有理想、抱負的年輕人，繼續朝自己的目標邁進。

新北市新聞局長張其強則表示，胡慧軒遭遇不幸後，拍攝計畫一度喊停，但包括慧軒的父母及新北市新聞局都希望這部紀錄片能繼續走下去，也是幫慧軒完成心願，如今計畫告一段落，安排回到胡慧軒的家鄉部落放映給族人看，除了感謝族人們的協助，也是要告訴慧軒，已經達成了她生前的心願及目標，將透過紀錄片內容讓更多的人能深入了解她的故鄉─南澳鄉這塊土地。

(中國時報)