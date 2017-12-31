教畫50年 洪秀珠暫別畫壇

2017年12月31日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

81歲國畫大師洪秀珠，從小喜愛畫畫，獲獎無數，34歲時正式拜師也教學生，卻在40歲時檢查出罹癌，病痛接踵而來。期間她仍堅持作畫、教學，至今學生無數。但洪秀珠今年12月突發現眼睛無法對焦，教學無法再改圖，她與學生在自家畫室舉辦聯展，也成了長達70多年的繪畫人生告別作。

洪秀珠說，從小就對美術有興趣，自己學習書法、畫畫，時常代表學校參加比賽，也有得獎。出社會後曾在幼兒園工作，當時園內的牆壁、海報布置都是出自她的雙手；離職後正式開始拜師學畫，一周安排7名老師上課，空閒之餘自己也開始教書法及教畫。

看似順遂的美術人生，卻在40歲時產生變化，當年被檢查出罹患血癌，她邊治療仍持續教學，好不容易病情好轉，卻又在50歲時罹患子宮頸癌，57歲又檢查出體內有惡性腫瘤，當時她對自己說：「如果能活到60歲，剩下的人生都要奉獻」。

洪秀珠的病情奇蹟似的好轉，之後開始免費教學生做畫，曾經也在辦畫展期間在自家摔斷手，打著石膏也堅持幫學生上課。她的學生最小5歲，最年長80歲，有的人甚至沒有讀過書，也有人是博士，都在她帶領下沉浸於繪畫及書法的世界。她說，繪畫和書法帶給她快樂，只要把眼睛醫好，一定會再重拾畫筆和教學。

(中國時報)