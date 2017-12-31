粉紅豬展超人氣 大小朋友擠爆

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

動畫粉紅豬小妹來到台中展現超人氣，「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」，30日在台中文創園區登場，首日就擠滿人潮，熱鬧滾滾，現場佩佩豬等13位動畫人物現身在實體場景中，讓親子驚喜搶拍，豬爺爺小火車也大排長龍，大小朋友走進佩佩豬的世界，歡度假期。

由時藝多媒體、全家福、台灣太陽娛樂、閣林文創及愛貝克思等主辦的「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」30日起在台中文創園區展至107年4月1日，登場首日吸引大批親子前往參觀。

「佩佩豬！」小朋友走進展場，映入眼簾的是「佩佩豬歷程記」展區，牆面滿滿的佩佩豬畫像，驚叫興奮不已，進入「佩佩豬生日派對」等生活實景，大小朋友更忙著拍照留念，「泥巴好好玩」區以泥巴造型水床讓小朋友體驗在泥巴裡滾、跳的樂趣。

「爺爺豬小火車」則由造型可愛的豬爺爺擔任列車長，載著小乘客兜風；「羚羊老師音樂教室」展區也擠滿親子繪製佩佩豬，並將作品投影呈現在牆面上。

滑草區斜坡也驚喜連連，大小朋友坐在滑板順坡而下，刺激又好玩；恐龍公園、城堡大型氣墊也深受小朋友喜愛。「Super Pop 粉紅豬小妹－超級互動展」須購票入場，1歲以下兒童、身心障礙者免費入場。

(中國時報)