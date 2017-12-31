粉紅豬展超人氣 大小朋友擠爆

「Super Pop粉紅豬小妹-超級互動展」的豬爺爺小火車大排長龍。（陳淑芬攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

動畫粉紅豬小妹來到台中展現超人氣，「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」，30日在台中文創園區登場，首日就擠滿人潮，熱鬧滾滾，現場佩佩豬等13位動畫人物現身在實體場景中，讓親子驚喜搶拍，豬爺爺小火車也大排長龍，大小朋友走進佩佩豬的世界，歡度假期。

由時藝多媒體、全家福、台灣太陽娛樂、閣林文創及愛貝克思等主辦的「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」30日起在台中文創園區展至107年4月1日，登場首日吸引大批親子前往參觀。

「佩佩豬！」小朋友走進展場，映入眼簾的是「佩佩豬歷程記」展區，牆面滿滿的佩佩豬畫像，驚叫興奮不已，進入「佩佩豬生日派對」等生活實景，大小朋友更忙著拍照留念，「泥巴好好玩」區以泥巴造型水床讓小朋友體驗在泥巴裡滾、跳的樂趣。

「爺爺豬小火車」則由造型可愛的豬爺爺擔任列車長，載著小乘客兜風；「羚羊老師音樂教室」展區也擠滿親子繪製佩佩豬，並將作品投影呈現在牆面上。

滑草區斜坡也驚喜連連，大小朋友坐在滑板順坡而下，刺激又好玩；恐龍公園、城堡大型氣墊也深受小朋友喜愛。「Super Pop 粉紅豬小妹－超級互動展」須購票入場，1歲以下兒童、身心障礙者免費入場。

(中國時報)

教畫50年 洪秀珠暫別畫壇 南天宮百年首醮 29村庄逗鬧熱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。