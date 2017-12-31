南天宮百年首醮 29村庄逗鬧熱

台南鹽水大豐南天宮建廟110年來首次辦理建醮，主委李英哲向關聖帝君請旨，連續擲出9個聖筊，才讓居民開始籌備建醮大典；廟方30日舉行「豎燈篙」儀式。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

台南鹽水大豐南天宮建廟110年來首次辦理建醮，主委李英哲向關聖帝君請旨，連續擲出9個聖筊，才讓居民開始籌備建醮大典；廟方30日舉行「豎燈篙」儀式，31日展開為期7天的建醮大典。

李英哲說，南天宮的起源可追溯自200年前，早年奉祀從大陸來台的廣澤尊王，直至110年前才建廟，供奉關聖帝君、肉身菩薩「蔡觀音佛祖」等，如今廟宇分成3個部分，包含南天宮、青峰寺、凌霄寶殿等，香境內則有鹽水、新營、學甲等29村庄。

李英哲坦言，南天宮自建廟以來，從未辦過謝土、建醮儀式，而3年前關聖帝君曾降示要做3件事，包括廟頂翻修、遶境出巡及建醮大典，但地方怕建醮要耗費很多人力、財力，香境內恐無力負擔，遲遲未舉辦建醮大典。

最後，由南天宮邀集各村庄代表，由李英哲擲筊請示關聖帝君意見時，竟一連擲出9個聖筊，信徒也直說，關聖帝君都堅持要辦建醮大典；原本廟方擔心經費不足，但建醮大典消息一出，獲得信徒支持，捐款也陸續到位，足以讓儀式順利舉辦。

大豐南天宮百年首醮「丁酉年科慶成謝土三朝祈安清醮」大典，30日豎起高約17公尺的燈篙，許多香境內外的神尊都抵達南天宮，其中甫遭盜請歷劫歸來的六甲赤山龍湖巖「開基老三媽」神像，也應邀鑑醮共襄盛舉，受到不少注目。

(中國時報)

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