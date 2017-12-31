屏東飛行嘉年華 賽嘉起飛

「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，30日起一連3天在賽嘉飛行場舉辦，共有8個國家隊伍、100多位好手參賽。（屏東縣政府提供）

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中國時報
／屏東報導

「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，30日起一連3天在賽嘉飛行場盛大舉辦，共有8個國家隊伍、100多位飛行好手報名參賽，這也是屏縣府公布「無動力飛行運動管理自治條例」後，全國第一處合法的飛行場域。

屏縣府30日在賽嘉飛行降落場舉辦活動開幕，現場還搭配屏東農特產、原住民特色園遊會、無人機展示及像真機表演，點綴屏北天空的饗宴。而縣長潘孟安也在現場預告，未來賽嘉飛行嘉年華將列為常態性活動，並透過農業展及原住民特展來行銷屏東地方產業，創造更豐富的觀光元素。

潘孟安表示，屏東賽嘉飛行場是全東南亞最好的越野飛行傘場地，因腹地廣大氣流旺盛，四季都適合飛行傘極限運動，由於東北亞在冬季因為氣候關係無法從事飛行運動，賽嘉每年更是吸引了世界各地的飛行傘越野頂級高手前來朝聖。 　潘縣長指出，每年冬季在賽嘉地區進行的台灣越野飛行傘國際邀請賽已舉辦多年，在各界努力下，縣府10月1日正式公布實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，這是全國首個針對無動力飛行運動所訂定的自治條例，也在10月26日發出首張場證，成為目前全國唯一取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域。

由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，這次舉辦的飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，各亞洲國家代表隊精銳盡出，視為亞運最後練習的前哨戰。

(中國時報)

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