苗縣培育人才 砸百萬獎金

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府為厚植學子競爭力，培育卓越在地人才，繼國中教育會考成績激勵方案後，投入更多經費實施「優秀國中畢業生就讀本縣高中高職激勵方案」，鼓勵和補助優秀學子就讀縣內學校，讓山城的子弟能與都會地區學生並駕齊驅，以卓越成績朝夢想前進，攀登人生理想高峰。

2017年參加國中教育會考人數共有5867人，達到5科精熟等級成績人數278人，較去年提升11％，達到激勵方案個人傑出成績的獎勵金高達156萬7000元，創歷年頒發激勵方案個人獎勵金的新高紀錄。

另外，「鮭魚回流計畫．苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中高職激勵方案」，自2014學年度開始實施，獎勵縣內國中應屆九年級學生在國中教育會考或運動方面表現優異，只要留在本地就學，都可獲頒高額獎學金，藉以落實12年國教就近入學目標，推動高中高職社區化也減輕家長負擔，積極營造優質學習環境。

2016學年度共計42名苗栗縣學子達到獎勵標準，2017學年度更有9校共47名學子獲得獎勵，總頒發獎金高達318萬8000元整，頒發獎金年年創新高，大力提升縣內學生教育水平。

「山城有情，教育有愛！」相信在教育人員用情、用愛灌注在孩子的學習下，將引領學子成績向上跳躍，提升未來學習競爭力。苗栗縣在有限的教育資源下，運用經費激勵學子提升會考成績，鼓勵在地就學，讓優秀子弟免於出外就讀，扎根在地人才培育，山城的孩子都能揚眉吐氣，為自己未來奠定優質競爭力。

(中國時報)