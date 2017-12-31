百歲台南公園 百場故事達陣

2017年12月31日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

轉眼將度過100歲的台南公園，自2015年10月起舉辦「台南公園故事100講」活動，2年多來已完成98場，台南社大選在30日這天，趁公園滿百歲的最後一刻，進行最後2場故事演講，完成馬拉松式的百場說故事活動。

台南公園故事百講進入尾聲，30日邀請10位說書人及學員代表，述說他們對百歲公園的期許，約50位民眾一起參與，倡議公園永續治理方式，希望守護百歲公園，將綠色資產交給下一代。

花了2年多時間，完成100場台南公園說故事活動，共計邀請過28位來自不同領域的講師參與，說出超過50種公園活動教案及故事，近2000人次藉此活動，認識這座百歲公園。

「台南社大公園活動設計小組」打算將100場累積的知識與故事，作為未來可真正實踐的公園設計，自第92場起，便開始規畫民眾參與式的設計討論活動，聚焦各種公園意識，例如公園綠帶的設計、公園風格管理等。收集大眾對於公園的建議，作為倡議公園未來規畫設計藍圖的意見基礎。

最後2場活動的內容，以公園擁有最豐富多樣的樹木為主題，邀請「種樹的詩人」吳晟擔任第99場說書人，分享種樹的理念與夢想，兼談台南公園的樹木養護與未來想像。

第100場則以《留白，把顏色留給公園與大地》為主題，邀請曾參與敘說公園的說書人及民眾代表，身著白色系上衣，表達「留白，讓出空間」給公園土地、樹木及生物的理念，期許台南公園在未來變得更美好。

(中國時報)