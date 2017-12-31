低薪五箭 箭箭落空

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中國時報
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「現在不開始，對不起這個世代及未來幾世代的年輕人！」蔡總統在年終記者會鄭重宣示要終結青年低薪，並射出產業升級轉型等「加薪五箭」；然而，解決低薪不能只靠口號，五箭射出如何中靶，更是關鍵。

從數據來看，股市創史上最長萬點行情、出口連續14個月正成長，中經院預估全年GDP上修為2.5%，台灣今年經濟表現尚稱平穩；問題是，民眾並無太大感受，包括內需消費緊縮，全國月薪低於3萬以下仍達305萬人，都是執政黨的緊箍咒。

最新媒體民調，不僅國民黨喜好度追平民進黨，民進黨在20到29歲族群的支持度形同崩盤，顯示執政黨1年多來施政不如預期，特別是低薪問題難解，這些變數都會拖累明年縣市長選情。

當蔡總統在年終記者會上宣示要解決青年低薪，顯示政府意識到此一問題嚴重性，一方面除了要替「3萬起薪是夢想」、賴揆「低薪功德說」消毒外；更明確來說，拉抬經濟、解決低薪，同樣也是搶救民進黨明年的縣市長選情的唯一藥方。

問題是，解決低薪涉及產業結構等複雜因素，以蔡總統拋出的五箭之首：產業升級轉型為例，政府過去大張旗鼓推出5加2創新產業，如今安在哉？而鼓勵企業加薪，更需要政府透過租稅減免等政策誘因，也要靠詳實的政策規畫與百分百的執行力。

解決低薪的藥方不在於三箭、五箭，更在於執政黨的態度上，不能老是拚政治優於拚經濟，只想著如何鬥爭清算在野黨；而提振經濟、解決低薪，更不能只是拉弓不射箭，把拚經濟當成競選口號，結果就會靶靶落空。

(中國時報)

社論－為何這個政府一直在出包？ 大陸沒翻臉 先別高興

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