大陸沒翻臉 先別高興

2017年12月31日 04:10 中國時報 胡勇

蔡英文在年終記者會上談到兩岸議題時，隔空對大陸領導人習近平喊話，「相信這時對台動武可能性，不在他決策思考裡面，不會視作現階段的選項。」蔡英文說的或許是實情，但是蔡政府也必須明白，何以現階段大陸沒有把動武當作選項。

在2017年最後一次例行記者會上，大陸國台辦發言人就近來沸沸揚揚的新黨事件向蔡政府連續開火。據國台辦網站的文字輯錄，大陸的主要不滿是「台灣當局袒護和縱容台獨分裂分子，打壓和迫害主張兩岸和平統一的力量和人士。」無獨有偶，國台辦主任張志軍當天在出席全國台協會長座談會時，也痛批台當局只許島內「台獨」分子放火，不許主張和平統一的人士點燈，「發出了非常糟糕的信號」。

儘管大陸上下對蔡政府上台1年半來的兩岸政策相當不滿，但官方至今沒有將蔡政府與「台獨」分裂勢力畫上等號，更沒有輕易給蔡英文貼上「台獨」分裂分子的標簽。蔡英文應當重視大陸的善意與忍耐，未來應在兩岸關係上多發出積極信號。

蔡英文上台後，很多人都將陳水扁作為她的參照。的確，兩人上台之初的兩岸政策頗有相似之處。比如，陳水扁在第一任就職演說中宣示過「四不一沒有」，後來還提出過「兩岸統合論」。蔡英文則在就職演講中提到了「九二會談」及其「若干共同認知」，後來又再三保證「兩個不變，兩個不會」。總之，儘管都沒有明確接受一中原則，但一開始他們都給人一種相對理性、務實和穩健的感覺。

同樣，大陸對兩人上台伊始的態度也頗為相似。對陳水扁的「四不一沒有」，大陸選擇「聽其言觀其行」。對蔡英文的「九二會談」說，大陸定性「未完成的答卷」。總之，對兩人在兩岸政策上的新論述，大陸都不甚滿意，但也都給了充足的時間來向一中靠攏。

一個可資佐證的細節就是在相當長一段時間內，即使是批評兩人的某些言論或施政，大陸官方也注意將其同「台獨」切割，並盡量以「台灣當局領導人」相稱，以防過早撕破臉。

可惜，兩岸僵持之下的上述善意與默契，在陳水扁當政時期只維繫了兩年多。2002年8月，陳水扁拋出「一邊一國論」，大陸被迫翻臉，直接點名其「台獨」分裂言論，與李登輝的「兩國論」一脈相承，甚至有過之而無不及。2004年5月，就在陳水扁發表第二任就職演說前夕，國台辦發布「517聲明」，嚴厲警告陳水扁懸崖勒馬，停止「台獨」分裂活動。到了2006年2月陳水扁決定終止「國統會」運作和《國統綱領》適用時，國台辦乾脆直呼「陳水扁為代表的台獨分裂勢力」。至此，大陸對扁政府作敵我定性，兩岸官方關係再無任何轉圜餘地，只能等待台灣政黨輪替。兩岸關係如此折騰，受損失的只能是兩岸人民，特別是台灣民眾。

大陸至今沒有跟蔡政府徹底翻臉，也沒有公開點名蔡英文為「台獨」分子，但蔡英文千萬不能自我感覺良好，或者乘機粉飾太平。蔡英文雖然不像陳水扁那般橫衝直撞，但其「柔性台獨」手腳早已被看穿。如果蔡英文能夠及時改弦更張，有力約束獨派蠢動，兩岸關係仍有迴旋空間。假使繼續放任獨派為所欲為，甚至跟獨派同流，最後踩到大陸的紅線，那麼動武可能就會是一個選項了。 （作者為大學教授）

(中國時報)