茫亂2017 癥結在去中國化

2017年12月31日 04:10 中國時報 楊曼芬

2017年度代表字劍橋詞典選出了「民粹主義」（populism），代表世界各地在移民、貿易、國家主義和經濟議題上的對立爭鬥。牛津詞典則是「青年震盪」（youthquake），凸顯年輕選民的政治覺醒。兩者和台灣息息相關：民粹主義煽動了太陽花運動，民進黨最終贏得政權，然勝利的青年政治覺醒卻讓街頭抗爭遍地開花，蔡政府嘗到苦果也害慘了百姓。於是台灣代表字選出了「茫」，年終還該添個「亂」字。

「茫亂」象徵2017年蔡政府帶給國民的無望感：一個徹底失準年，政府和民間全亂了套，宣稱大刀闊斧的改革政策反成社會抗爭亂源，荒謬事件更是罄竹難書：軍方悍馬翻車成廢鐵、護照誤植美國機場照、月曆輓聯皆出錯、多益在全世界第一次出搥…。

蔡政府假改革之名無情追殺政敵的種種手段，百姓看在眼裡，上行下效，民間怎會不亂？其中潛在的價值危機更該警惕：

一、學校教育價值瓦解：在校園去蔣、去權威、去中國、去文言文的氣氛醞釀下，尊師重道、敬老尊賢等傳統美德已是昨日黃花，高中生不服管教可以刺殺教官、不滿追求女友糾眾群毆情敵、集體霸凌毆打看不順眼的同學…。誰還記得校訓「禮義廉恥」和「青年守則」？

二、家庭兩性價值崩潰：動輒情殺、跳樓自盡玉石俱焚，父母虐待子女致死、母殺女、子弒親、強暴案頻傳，性騷擾案更是多到不勝枚舉。一個前途黯淡只搞鬥爭的國家，反正活著也沒有明天，愛不到就給你死，不管遺害多深，只求眼前痛快便是。

三、社會道德價值泯滅：毒販橫行、毒趴四處，吸毒者、中毒者越來越多，台灣甚至被菲律賓列為毒品主要來源區，沒有前途和希望的青年明知詐騙違法，卻甘冒囹圄之災賺害人錢，住別墅、開超跑從台灣騙到全世界。街頭械鬥、打殺警察更是家常便飯，知法犯法到目無法紀的地步。

又為何大卡車在高速公路上一再發生連環撞？酒駕肇禍、亂轉彎奪命事件也頻傳？因為勤奮專注、謹小慎微的敬業精神不再。剩下的只有空汙瀰漫全島，缺電又缺能源，鎖國政策故步自封，陸客不來、外商拒來。

去中國化、徹底切斷與中華文化的關係，暴戾之氣瀰漫，台灣年輕人不知所為何來，軍人亦不知為誰而戰。政府的「亂亂亂」讓民間更加「茫茫茫」。這樣一個烏龍國家還需要敵人？政府無能民心渙散，還怕大陸武統？

2018年，台灣迫切需要的不是政治鬥爭而是「道德重整」，讓「禮義廉恥」回歸立國之本。盼老天憐我台灣，明年一定要好。

（作者為世新大學助理教授）

(中國時報)