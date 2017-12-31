2017年12月31日 04:10 中國時報 傅應川

今年的國防報告書是蔡政府執政以來的第一份。在其第四篇中，刻意將常用的「國防管理」一詞，改為「國防治理」，並謂其意在區別「由上而下」的強制性；積極改變施政決策及溝通模式，以達成民主的國防治理。很顯然，執政團隊不了解國防體制與民主體制有本質上的差異，任何民主制度絕不適合於國防及軍中。此設想真是「不知三軍之事，而同三軍之政」。

此外尚有3點戰略誤判，亟待導正。其一，高估了台灣的地緣戰略價值。報告書中指出，台灣位居於西太平洋之中心位置，地緣戰略重要性無可取代。此說不符戰略理論，海權論者馬漢稱，任何地帶的戰略價值，取決於3要素，即位置、強度及資源，且此3者有相互依存關係；他並直陳雖有良好位置及豐富資源，但因強度不夠，也將失去戰略價值。台灣是一個孤島，資源有限，若兵力不足，戰力有限，尤其在強敵環伺下，自身難保。反而會落得「大敵之擒」的後果。共軍機艦繞台，顯示出其反介入／區域拒止的能力，對台的震懾作用，即證明此理論不虛。

其二，對嚇阻戰略的誤解。所謂嚇阻戰略在使敵人確信，因我之軍事行動，其所付出的代價將超過獲益，因而改變戰略目標或放棄軍事行動。因此，嚇阻戰略的內涵是心理的、預防及戰略性的。而報告書中的軍事戰略，則在運用「重層嚇阻手段，達成防衛固守之目的」。旨在以不同射程的武器，實施層層打擊，這是戰場中的戰術行為而已。須知，嚇阻戰略不是戰術行為，而是扼制戰爭的手段之一。其意涵在戰爭一起，即宣告嚇阻失敗了。

其三，兩岸矛盾衝突未建立協商機制。從戰爭理論言，戰爭是政治的延續，是政治的最後手段。故國防的要旨，必須有和戰的兩手準備，國際間亦為防制戰爭，設有雙邊或多邊架構的軍事互信機制，並成功的解決了冷戰威脅。但近年兩岸深陷意識形態的鴻溝，軍力失衡，一旦情勢緊張，沒有緩衝機制，戰爭的風險陡增，尤對我不利。報告中提到，川普上任後多次表示，兩岸應以具有建設性的對話，避免升高緊張破壞穩定。亦即台海的不穩定，不符美國的利益。因此，追求兩岸和平應納入國防政策，此即是馬英九主張的「兩岸制度化的協商機制，是國防的第一道防線。」

國防體制或政策乃「國之大事」、「存亡之道」，縱政黨輪替，亦不宜擅改；改亦應諳軍事理論，戰爭原則。否則必破國而成戰爭的罪人。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)