2017年12月31日 04:10 中國時報 張祖詒

每個人的一生之中，不免會有1、2個人，或1、2件事，讓你畢生難忘，是感恩？是懷恨？則按各人不同性格和不同思維，會有不同的反射。如果有一個人被成千成萬人感恩而念念不忘，他必定是個可敬可愛的歷史人物。

有一個人，團團的身影，圓圓的臉龐，見人常有答容，講話富有熱情。他有愛心，溫和親切，永遠懷著善意，表達誠意。在你最需要的時候，他就出現在你身旁，給你安慰鼓勵，或是和你分享喜樂。

他為了謀求大眾的福利，不辭勞瘁，想方設法幫助大家解除困難，增進收益。當國家遇有重大艱危時，他更是處變不驚，迅速站到第一線，排除萬難，維護全民的安全和穩定。以致有許多民間朋友，聯名送他8個字的匾額：「仁擁天下，德被萬民」，那決不是虛情假意的恭維，而是出自內心，實在在的感恩。否則，長期的民調，不會始終把他列為最受民眾愛戴的國家領袖。

他離開人世已30年了，在他逝世20周年的日子，我寫了一篇題為〈教我如何不想他〉的紀念文章，緬懷他在世時的種種盛德，而重點則在3句話：「他曾經說：『我也是台灣人』，今日高喊『愛台灣』、『台灣主體』、『台灣本土』的人很多，但比他真正更愛台灣的人，能有幾個？」

時隔10年，政權兩度輪替，而今執政當局，竟藉「轉型」、「改革」、「前瞻」之名，而行「清算鬥爭」、「巧取豪奪」之實，置國家健全發展於不顧，以致國事日非，國勢國力不見向上提升，只見向下沉淪，乃被輿論斥為失德敗政，治國無能，足見民怨之深，可悲可嘆！

面對當今執政者的種種作為，充滿著報復心態，並夾雜著偏狹的地方主義、分離主義意識，尤其還立法以轉型正義為名，美其名曰還原史實；其實是針對兩蔣時代的治理進行清算。如果是還原歷史，能夠不感恩經國先生當年為台灣所作的種種貢獻嗎？今天民進黨能夠當家，不是經國先生走向民主開放的結果？

我敢肯定，怎能不想他的人，心中時時懷念他的人，必將愈來愈多。同時，我也相信，他一直並未遠離我們，他正站在雲端高空，用關愛的眼神，注視我們，守護我們。只要大家向上仰望，齊聲說：「我們怎能不想你」，那便是一股回歸正義的力量。

怎能不想他？在當今價值混亂、國魂不在的時候，看來只有他的庇佑，台灣才有希望。我在默禱，我在呼喚，願經國先生在天之靈永遠與我們同在！

（作者為總統府前副祕書長）

(中國時報)