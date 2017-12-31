斬絕黑心 2.4萬公斤液蛋全扣

2017年12月31日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

全台第二大蛋商桃園「萇記泰安蛋品」有限公司將過期蛋品混製成液蛋賣出，桃園市衛生局表示，因公司負責人無法提出其餘庫存品未使用過期蛋證明，為把關食安，這兩天再查封2萬4294公斤液蛋；下游通路已下架311.5公斤，防止違規產品繼續流竄市面。

對於一再爆發食安問題，周末全家會到大賣場購物的陳小姐，原本都會買些蛋糕產品回家，但這次她說，「有被嚇到，過期的蛋還能吃嗎？」希望業者要拿出良心，不然受害的都是無辜的消費者，還好過去身體健康都沒問題。小型的烘焙店家也抱怨，蛋一再傳出問題，經濟已經不景氣，只讓生意更差，希望政府能夠幫忙把關，否則上游出包、下游欲哭無淚，生意掉了許多，要向誰求償？

桃園衛生局科長關百娟說，稽查人員在現場第一時間查封531公斤使用逾期蛋品做成液蛋外，在萇記公司冷藏櫃裡，還陸續查到蛋品及液蛋，因萇記泰安負責人無法提出資料，證明蛋品並未過期，因此全部貼上封條。

下游下架311.5公斤

關百娟表示，總計29日至30日共查封2萬4294公斤液蛋，依照《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關。

烘焙業者喊苦

衛生局將持續追查下游還有無使用到萇記泰安的相關蛋品，呼籲若使用到該違規液蛋的食品業者務必遵守法規，切勿再使用，違者將可處3萬至300萬元罰鍰。下游通路回收的311.5公斤液蛋，衛生局說，都是大賣場烘焙業所退回，業者飽受其害，相當困擾，也不敢使用液蛋，紛紛退回給廠商。

據了解，萇記回收逾期蛋事件是接獲檢舉，衛生局表示，檢舉人符合「吹哨者」條款，可領罰鍰7成的獎金，另再發給10萬以上、400萬元以下吹哨者獎金。

(中國時報)