除暴隊員聚賭 被查還硬拗

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中國時報
／台北報導

刑事警察局本月25日成立除暴特勤隊，專責重大刑事案件攻堅、人質營救、反恐等任務，但風光成軍才1天，1名張姓隊員26日就在華西街四色牌賭場，遭北市警方查獲，張第一時間還自稱工作是保全，辯稱去找朋友，事後被依違反社維法裁罰9000元。

刑事局表示，除暴特勤隊改制前為警備隊，張員因未接受霹靂特警訓練，還曾被列為教育輔導及關懷輔導對象，所以一直都擔任門崗勤務，並未加入攻堅、反恐等任務編組，強調「警備隊」跟「除暴隊」不同。

刑事局研議後，處分張員記一大過，列為教育輔導對象，並追究直屬小隊長與隊長督導不周責任，分別記過一次與申誡一次處分。據了解，張因此案已萌生退意。

北市警方26日獲報，華西街小巷內有四色牌賭場，經前往查緝，當場查獲4男12女共4桌賭客，及陳姓女負責人、洪姓員工共18人，現場查扣賭資11萬多元，及近4000元抽頭金。警方逐一約談賭客，48歲的張姓隊員神色緊張，辯稱自己是保全，最後見無法掩飾，只好坦承：「自己人，我是刑事局的！」查緝人員十分驚訝，立刻通報除暴隊部前來處理。

據指出，綽號「大支」的張姓員警，原是保五總隊借調萬華分局警備隊員警，後來調往刑事局警備隊服務10餘年，主要負責大門站崗，2012年9月，張曾在淡水開車撞死79歲老翁肇事逃逸，後被傳喚到案，依過失致死罪送辦，近年工作表現尚稱正常，出事後同仁都有些意外，此案也令甫成軍的除暴隊顏面無光。

(中國時報)

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