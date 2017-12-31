嗆炸北車北捷 2嫌遭逮

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

連續恐嚇，警方迅速破案！24歲徐姓男子玩網路遊戲與網友吵架，在臉書PO文「跨年夜我會在北車放炸彈」。北市警方30日在新北瑞芳區查獲徐男不久，又有20歲張姓男大生，疑似不滿《勞基法》修改，在PTT留言要炸北捷民權西路站，晚間在嘉義遭警傳喚；他對亂發言十分後悔，2人均被依刑法恐嚇公眾罪嫌送辦。

徐姓男子29日在臉書貼文，內容為「跨年夜那天 我會在台北車站放置一枚炸彈」，貼文後竟有15個讚，徐還回覆說「下一個鄭捷是我」，但隨即有臉友提醒「你知道這樣警察會來找你嗎？」徐後來緊急刪文，但已被網友備份報案。

鐵路警察局獲報，循線查得徐的身分，30日上午前往徐位在瑞芳的租屋處逮人，目前無業的徐看到警察並不意外，表示有預感警察會來找他；他說，因玩「英雄聯盟」遊戲和網友吵架，心生不滿才PO這種文章，事後非常後悔，沒有犯罪意圖，也未持有炸彈。

30日下午近1時許，PTT有文章討論《勞基法》修改，署名「zhaqia」的網友留言：「如果台北要選一個捷運站炸掉，要炸掉哪一個站？」、「個人覺得是民權西路站啦，如果炸掉就直接報廢兩條」。

留言立刻引發其他網友批評，zhaqia也立刻回文道歉，但同樣早遭網友備份、報警，北市刑大偵五隊調查後，鎖定就讀北部某私立大學的張姓學生，晚間在嘉義張的住處找到人，隨後帶至警局訊問。

張姓大學生說是情緒性發言，他只是隨口說說，有立刻道歉，以後絕不再犯，希望檢警給他機會改過。警訊後，將2人各依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

(中國時報)