婦控葬儀社 死胎放水流

2017年12月31日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

一名妊娠18周流產的婦女本月27日清晨在台中大里仁愛醫院引產，死胎經醫院介紹委託葬儀社以3500元處理，未料竟遭棄置大里興大康橋溪中「放水流」，被釣客撈上岸後報案；產婦得知無緣的寶寶遭惡意丟棄，由友人在臉書PO文揭發無良葬儀社的惡行，也質疑醫院未盡監督責任。

27日下午3時，有民眾在大里興大康橋發現印有蓮花的紙箱，撈上岸赫然發現內有玩具、娃娃還有1具嬰屍，警方據報查出是仁愛醫院該婦女當天分娩的死胎，產婦經醫院介紹，委由菩安禮儀公司處理後事，禮儀公司由王姓男子代為處理。

王男指稱，因趕赴另一份工作，才會便宜行事，將醫院交付的胚胎紙箱棄置在旱溪國光橋下。禮儀公司劉姓負責人坦承疏失，沒有好好監督追蹤。

產婦痛斥，禮儀公司收了錢，曾保證會請師父誦經並深葬，沒想到竟是裝箱沉溪中。醫院和葬儀人員太沒良心，不知道還有多少寶寶被這樣丟在箱子裡然後沉浸溪底？

台中市環保局表示，依規定20周以上死嬰才有人格權，需報驗處理；20周以下死胎視為醫療廢棄物，該院因未妥善委託業者處理死胎，將依法開罰，可處6000到300萬元不等罰款。

殯葬業者因未取得合法處理醫療廢棄物文件，將以《廢棄物清理法》非法處理清潔廢棄物罪嫌移送法辦，可處1年以上，5年以下有期徒刑。

仁愛醫院表示，未達20周的死胎本應依《廢棄物清理法》處理，但許多家屬希望能讓寶寶善終，基於人性考量，才委由合作的菩安葬儀社處理，沒想到葬儀社未將胚胎帶到墓地安葬，而是丟進河裡，院方已遭環保局開罰，將和葬儀社解約。

(中國時報)