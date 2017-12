男女貓王拚嗓黃仲崑自豪活龍

2017年12月31日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

黃曉寧

辛龍

黃仲崑

老螺絲合唱團

旺旺中時集團董事長蔡衍明(右)昨與林淑容在演唱會相見歡。(粘耿豪攝)

余光(左)昨與朱衛茵妙語如珠,逗樂全場觀眾。(粘耿豪攝)

「青春旋律西洋流行音樂演唱會」30日在台北小巨蛋開唱,由「西洋流行音樂之父」余光搭檔朱衛茵主持與串場,面對現場高齡粉絲前來力挺,余光感動說:「共同走過這些年代的歌手為你們開唱,讓我們一起進入美好的時光隧道。」演出不僅吸引眾多樂迷朝聖,旺旺中時集團董事長蔡衍明更受邀擔任座上賓,旺董開心表示:「我今天年輕30歲!」說出每位資深歌迷的心聲。

昨演唱會特別復刻1971年《青春旋律》節目做為開場,台前則斥資百萬打造LED地磚舞池,老少樂迷隨著節奏忘情大跳Disco。

朱衛茵嘴甜說:「喜歡音樂的人絕對不會變老,這是2017年壓軸盛事,大家一起來同學會一下!音樂永遠是我們最好的印證。」

黃仲崑動手術

演出陣容橫跨老中青三代共20組、熱唱多達70首歌,包括老螺絲、幻眼、時光、野馬等資深合唱團;更祭出台灣2位貓王大比拚,男貓王徐慶復年過70寶刀未老,飆唱〈The Wonder of You〉等3首歌,女貓王黃曉寧則演唱〈That’s Alright Mama〉較勁。

中生代有黃仲崑與辛龍、棻蘭接力演出,新生代則派出袁詠琳與朱俐靜以性感造型登台,舞曲熱唱燃起全場舞魂。

黃仲崑9月動完腦部「原發性震顫」手術,經3個月觀察期順利康復,今年60歲的他自豪狀況優異,特別以緊身造型亮相,笑稱「心靈與體態都是青春狀態,現在是三尾活龍」,更以紅酒為比喻,為經典音樂的雋永下了最好註解,「一瓶紅酒講求年份,越有數字累積越好,因為老了所以更好。」

傳承西洋音樂

下半場由美國費城靈魂樂合唱團The Stylistics重量呈現,一首招牌曲〈Can’t Give You Anything〉掀起高潮,演唱會尾聲最大彩蛋,20組歌手圓夢與偶像同台合唱〈We Are The World〉,象徵把西洋音樂傳承下去,留下台灣音樂史上難得的歷史畫面。(相關新聞刊B2)

(中國時報)