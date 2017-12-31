男女貓王拚嗓黃仲崑自豪活龍

徐慶復

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中國時報
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黃曉寧
辛龍
黃仲崑
老螺絲合唱團
旺旺中時集團董事長蔡衍明（右）昨與林淑容在演唱會相見歡。（粘耿豪攝）
余光（左）昨與朱衛茵妙語如珠，逗樂全場觀眾。（粘耿豪攝）

「青春旋律西洋流行音樂演唱會」30日在台北小巨蛋開唱，由「西洋流行音樂之父」余光搭檔朱衛茵主持與串場，面對現場高齡粉絲前來力挺，余光感動說：「共同走過這些年代的歌手為你們開唱，讓我們一起進入美好的時光隧道。」演出不僅吸引眾多樂迷朝聖，旺旺中時集團董事長蔡衍明更受邀擔任座上賓，旺董開心表示：「我今天年輕30歲！」說出每位資深歌迷的心聲。

昨演唱會特別復刻1971年《青春旋律》節目做為開場，台前則斥資百萬打造LED地磚舞池，老少樂迷隨著節奏忘情大跳Disco。

朱衛茵嘴甜說：「喜歡音樂的人絕對不會變老，這是2017年壓軸盛事，大家一起來同學會一下！音樂永遠是我們最好的印證。」

黃仲崑動手術

演出陣容橫跨老中青三代共20組、熱唱多達70首歌，包括老螺絲、幻眼、時光、野馬等資深合唱團；更祭出台灣2位貓王大比拚，男貓王徐慶復年過70寶刀未老，飆唱〈The Wonder of You〉等3首歌，女貓王黃曉寧則演唱〈That’s Alright Mama〉較勁。

中生代有黃仲崑與辛龍、棻蘭接力演出，新生代則派出袁詠琳與朱俐靜以性感造型登台，舞曲熱唱燃起全場舞魂。

黃仲崑9月動完腦部「原發性震顫」手術，經3個月觀察期順利康復，今年60歲的他自豪狀況優異，特別以緊身造型亮相，笑稱「心靈與體態都是青春狀態，現在是三尾活龍」，更以紅酒為比喻，為經典音樂的雋永下了最好註解，「一瓶紅酒講求年份，越有數字累積越好，因為老了所以更好。」

傳承西洋音樂

下半場由美國費城靈魂樂合唱團The Stylistics重量呈現，一首招牌曲〈Can’t Give You Anything〉掀起高潮，演唱會尾聲最大彩蛋，20組歌手圓夢與偶像同台合唱〈We Are The World〉，象徵把西洋音樂傳承下去，留下台灣音樂史上難得的歷史畫面。（相關新聞刊B2）

(中國時報)

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