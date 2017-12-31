袁詠琳新曲催婚紀亞文

袁詠琳昨以快歌帶動全場氣氛。（粘耿豪攝）

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中國時報
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朱俐靜昨露出性感事業線，造型相當吸睛。（粘耿豪攝）

昨「青春旋律西洋流行音樂演唱會」雖是資深歌手的舞台，新生代歌手袁詠琳與朱俐靜也特別苦練英文老歌應戰；袁詠琳以黑色薄紗短裙亮相，不僅以性感辣腿吸睛，抒情歌〈Killing Me Softly〉更是唱得動人，鐵肺飆唱〈I Will Survive〉時全場瞬間甦醒，她熱情大喊：「大家跟我一起拍手、站起來，不要害羞！」要銀髮族粉絲拋開包袱搖擺，把演唱會氣氛炒到最高。

袁詠琳年初與男友紀亞文復合，她昨甜蜜曬恩愛，預告新歌〈你想娶我嗎？〉是對婚姻的渴望，是否明年會閃婚？她保守回答：「順其自然，目前先拚事業。」下秒卻說，女生也可以主動求婚，但男生也不能夠太害羞。

她自嘲：「現在感情是處於等待對方，這是每個在一起很久的情侶，都會經歷的過程。」最後呼應「青春」主題裝傻說：「我現在只有20歲，可以再給我5年！」

朱俐靜昨則身穿深V藍色長洋裝秀出迷人身材，特別獻唱對她意義極大的〈Without You〉，該曲是當年參加《超級偶像》選秀勝利曲，時隔多年再度演唱，她在詮釋上情感更為細緻豐富。

〈The Way We Were〉則是她苦練而成，坦言演唱心情緊張又興奮，透過復古編曲營造氛圍，彷彿從現代穿越時空回到懷舊的過去：「聽到這首西洋歌，感覺超享受，讓我心情好放鬆。」

(中國時報)

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