2017年12月31日 中國時報 楊宗翰

南方血統合唱團成立於1970年代,主唱張張率吉他手熊裕基、貝斯手楊繼武以〈Who’ll Stop the Rain〉與〈Have You Ever Seen the Rain〉帶領全場唱和,團員感謝表示:「感謝舉辦這次盛事,讓我們同齡朋友一起再度回憶我們當初那段『痛苦並快樂』的年輕時光。」

