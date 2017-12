The Stylistics願為小籠包滯台

2017年12月31日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

木村拓哉紅遍亞洲的髮膠廣告採用The Stylistics的歌曲。(取材自YouTube)

「青春旋律西洋流行音樂演唱會」30日在小巨蛋舉行,下半場由傳奇合唱團The Stylistics(文學體合唱團)氣帶來20多首膾炙人口的西洋經典歌,熱唱歷年暢銷金曲〈You Are Everything〉、〈Betcha by Golly, Wow〉、〈I’m Stone in Love With You〉等,1小時半毫無休息,曲風包含R&B、藍調、靈魂和迪斯可,最後更驚喜演唱《東京愛情故事》主題曲〈愛情故事突然發生〉英文版,帶來和原唱小田和正截然不同的味道。

The Stylistics歷經多次團員更迭,此行來台的Airrion Love、Herbie Murrell是同為68歲的元祖成員,Harold Eban Brown和Jason Sharp則是2010年陸續加入的新人,4人獻出完美和聲,雖是長青樂團,但他們活力不減,演唱時依然伴隨整齊輕快的舞姿。演唱完〈Let’s Put It All Together〉後,4人分別向歌迷自我介紹,2位年輕團員更不停熱情說:「台北,我們愛你!」

只休1hr敬業彩排

成軍49年的The Stylistics上周還在日本各地巡迴,29日飛抵台灣後,只在飯店休息1小時就立刻進小巨蛋彩排,相當敬業。主辦單位特別安排余光、朱衛茵在彩排日探班,還請書法家寫了The Stylistics「文學體合唱團」的中英文名墨寶送給他們,並帶他們到鼎泰豐大啖小籠包,讓熱愛美食的團員們直呼想留在台灣跨年,可惜因行程太趕,31日上午就必須搭機離台。

因木村走紅台日

Airrion昨提到今年是團體成軍49年,感謝一路支持陪伴的歌迷,並表示將〈You Make Me Feel Brand New〉這首歌獻給在場所有女士。

其實他們最為台灣人所熟悉的歌是〈Can't Give You Anything(But My Love)〉,因被木村拓哉演出的GATSBY髮蠟廣告選為主題曲,讓他們同時在台日走紅,還曾現身在日本綜藝節目《SMAP×SMAP》,如今該節目已停播,SMAP也已解散,反倒是The Stylistics依舊活躍在歌壇。

(中國時報)